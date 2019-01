Sardegna | elezioni suppletive alla Camera | vince il centrosinistra

Cagliari. Urne aperte in Sardegna per le elezioni suppletive : Mini test elettorale politico in Sardegna. Le Urne sono aperte nell’Isola per le elezioni suppletive in seguito alle dimissioni di

Sardegna - urne aperte per le elezioni suppletive alla Camera : urne aperte in Sardegna per le elezioni suppletive in seguito alle dimissioni di Andrea Mura, il deputato espulso dal M5s per assenteismo a Montecitorio. Il voto si svolgerà nel collegio uninominale ...

Sardegna - elezioni suppletive : per Berlusconi campagna di due giorni : Inizierà giovedì alle 12, da Quartu Sant'Elena, la due giorni in Sardegna di Silvio Berlusconi, in vista del voto per le suppletive nel collegio uninominale di Cagliari per la Camera di domenica 20 ...

Elezioni regionali Sardegna : orari di apertura degli Uffici di Cagliari : Aperture straordinarie per garantire gli adempimenti correlati alla presentazione delle candidature per le Elezioni del Presidente della Regione e del

Elezioni controlli Antimafia - nuovo codice partirà da europee - in Abruzzo e Sardegna vecchio codice : Roma - La Commissione parlamentare Antimafia controllerà le liste dei candidati per le regionali che si terranno in Abruzzo e in Sardegna ma seguendo il codice per le candidature attualmente in vigore mentre le ulteriori restrizioni alla candidabilità varranno a partire dalle Elezioni di primavera. E' quanto emerso al termine della lunga riunione di stamane della Commissione. "La prossima settimana - ha detto la relatrice ...

Antimafia : novità da elezioni Sardegna : ANSA, - ROMA, 9 GEN - Il nuovo Codice di autoregolamentazione delle candidature in vista delle elezioni, che la Commissione parlamentare Antimafia si appresta a rinnovare, sarà pronto per le elezioni ...

Perché le elezioni regionali in Sardegna sono diventate così importanti per Lega e M5s : Come mai sono diventate così rilevanti per Lega e M5s le elezioni del prossimo 24 febbraio? I motivi sono più d'uno. E...

La Sardegna ha deciso il giorno delle elezioni regionali. Già 7 i candidati alla presidenza : In Sardegna si voterà per elezioni regionali il prossimo 24 febbraio. È ufficiale. Il decreto è stato firmato dal presidente Francesco Pigliaru, e sarà pubblicato su Buras, il Bollettino ufficiale della Regione, il 10 gennaio, in contemporanea con l'affissione dei manifesti in tutti i 377 Comuni dell'isola. Tra il terzo e il quarto giorno successivo alla pubblicazione - cioè entro il 14 ...

Elezioni Sardegna - ipotesi voto anticipato : per sfidare Zedda e il centrosinistra la Lega pensa a Solinas. M5s senza un nome : Si fa largo la data del 20 gennaio per le regionali in Sardegna che dovranno eleggere il successore di Francesco Pigliaru alla guida della Regione. Una decisione che anticiperebbe di circa un mese la naturale scadenza del mandato, portando all’accorpamento con le suppletive per assegnare il collegio di Cagliari per la Camera, rimasto vacante dopo le dimissioni del velista ex M5S Andrea Mura. “Per noi della Lega si può andare al voto ...