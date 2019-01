Sanremo | Motta cerca la sua Italia | ' Il mio è un disincanto innamoratissimo'

Motta : "A Sanremo canto l'Italia che sui migranti manca di umanità" : "Ho voluto esprimere il senso di disorientamento, di smarrimento e di disincanto di fronte alla mancanza di umanità e di educazione che sta venendo fuori nel nostro Paese. Che è un tema sociale e non politico. Come le parole di Baglioni sui migranti erano parole umane e non politiche. Parole di buon senso". Intervistato da AdnKronos, Francesco Motta, cantautore noto semplicemente come Motta, dice la sua su "Dov'è l'Italia?" ...

Carolina Crescentini a La vita in diretta/ 'Vado a Sanremo con Francesco Motta. Le occhiaie? Non le amo - ma..' : Carolina Crescentini annuncia la sua presenza a Sanremo con il fidanzato Francesco Motta: le dichiarazioni a La vita in diretta.

Sanremo 2019 - Motta : gossip - curiosità - sul cantante in gara al Festival : Motta sono tra i 24 big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2019 in onda dal 5 al 9 febbraio 2019. Presentano Dov'è l'Italia. L'annuncio ufficiale è stato dato da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi durante la prima puntata di Sanremo Giovani, in prima serata su Rai1.Classe 1986, Francesco Motta in arte solo con il suo cognome Motta è originario di Pisa, ma la sua famiglia è livornese. La sua carriera è iniziata grazie al gruppo Criminal ...

Motta : “Dov’è l’Italia” è il brano che sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo : Alla 69esima edizione del Festival di Sanremo Motta presenta “Dov’è l’Italia”, una riflessione intima del cantautore, che ha scritto e composto interamente il brano, nata dall’urgenza di raccontare un momento specifico del suo sentire: quello del disorientamento di fronte all’attualità del proprio Paese. Un anno straordinario il 2018 per Motta che, dopo i riscontri di critica e pubblico del suo secondo disco “Vivere o Morire” (Sugar), un tour ...

Einar vince la prima tornata di Sanremo Giovani. Tra i big in gara Cristicchi - Motta - Bertè e Ghemon : 'Il Festival di Sanremo è il Colosseo della musica - ha detto Claudio Baglioni parlando di queste due serate prenatalizie -, ma non solo nel senso dell'arena degli spettacoli e delle sfide. Non c'è ...

Sanremo 2019 : Einar si aggiudica il palco dell’Ariston. Tra i big Loredana Bertè - Paola Turci e Motta : Sono stati resi noti i nomi dei primi 11 big che si sfideranno sul palco del Teatro Ariston al 69° Festival di Sanremo che si dal 5 al 9 febbraio 2019: Paola Turci – L’ultimo ostacolo Simone Cristicchi – Abbi cura di me Zen Circus – L’amore è una dittatura Anna Tatangelo – Le nostre anime di notte Loredana Bertè – Cosa ti aspetti da me Irama – La ragazza col cuore di latta Ultimo – I tuoi ...

Sanremo nuova generazione : c'è Ghemon nei big con Motta e Il Volo : Annunciata, nella prima serata di Sanremo Giovani, la prima metà del cast dei big in gara al Festival dal 5 al 9 febbraio. Con il meccanismo del bussolotto, la strana coppia formata da Pippo Baudo e ...

Motta a Sanremo 2019 con Dov'è l'Italia : ha vinto la Targa Tenco nel 2018 : Motta, cantautore proveniente dai circuiti indipendenti, in gara a Sanremo 2019 con Dov'è l'Italia. Il cantante condivide i luoghi natali con il gruppo Zen Circus, altro rappresentante indie al prossimo Festival della Canzone Italiana: Pisa, che quest'anno verrà ampiamente rappresentata sull'Ariston.Motta, impegnato sentimentalmente con l'attrice Carolina Crescentini, ha ottenuto la Targa Tenco 2018 per il miglior disco in assoluto con ...