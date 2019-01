Salvini | Italia non è minaccia per economia mondiale | Fmi lo è

L’Fmi taglia stime sulla crescita : «L’Italia frena l’economia mondiale». Ira di Salvini : Il Fondo Monetario Internazionale: «In Italia il rischio sovrano e quello finanziario aggiungono venti contrari alla crescita». Il Ministro dell’Interno: «Non è l’Italia una minaccia, ma L’Fmi»

Salvini contro il Fondo monetario : "Sono loro la minaccia - non l'Italia" : "Italia minaccia e rischio per l'economia globale? Piuttosto è il FMI che è una minaccia per l'economia mondiale, una storia di ricette economiche coronata da previsioni errate, pochi successi e molti disastri". Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Nel suo ultimo aggiornamento dell'Outlook il Fondo taglia le stime di crescita e cita l'italia come uno dei fattori di rischio dell'economia globale. La ...

Reddito di cittadinanza - domani l'evento M5S a due passi da Bankitalia - e dal Viminale di Salvini - : Sarà un evento che ricalcherà il format Ted, il modello di conferenze statunitensi nato nel 1984 nella Silicon Valley e poi esportato in tutto il mondo. Ultimo aggiornamento: 13:18

Sono gli italiani a pagarvi lo stipendio! Matteo Salvini contro i sindaci pro migranti : «Non riesce a dare risposte ai napoletani e si preoccupa dei clandestini...». Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini su twitter in merito alle parole del sindaco di Napoli Luigi de Magistris che ieri ha detto: «O faccio una proposta a voi che siete timoniere di navi. La prossima volta che avete un problema se attendere autorizzazioni avvicinatevi alle acque territoriali di una città povera ma dalla grande dignità. Avvicinatevi al porto di ...

Migranti - Sea Watch ne salva 47. Matteo Salvini chiude l'Italia : "Io mai complice di scafisti e Ong. Il Pd..." : Un gommone con 47 Migranti a bordo è stato salvato dalla Sea Watch, solo 3 su 120 i superstiti di un naufragio sempre in acque libiche. Il bilancio dell'immigrazione si fa nuovamente drammatico e le Ong puntano nuovamente verso l'Italia. Si rischia, insomma, un nuovo balletto diplomatico come quello

Migranti - 170 morti in due naufragi In 47 sulla Sea Watch - l’Italia non li vuole Salvini : «Porti chiusi» - Cosa sappiamo : Tre superstiti salvati dalla Marina italiana: sono rimasti in mare senza aiuto per tre ore prima dell'intervento aereo. I sopravvissuti: «Meglio la morte che la Libia». Salvini: «Cuori aperti e porti chiusi». Conte «scioccato». Il dolore di Mattarella

Salvini : 'Ong recupera migranti - si scordi un porto in Italia'. Ma Conte : sono scioccato per la strage : Una 'Ong ha recuperato decine di persone. Si scordino di ricominciare la solita manfrina del porto in Italia o del Salvini cattivo. In Italia no'. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ...

Affonda barcone - Sea Watch salva 47 migranti. Salvini : porti italiani chiusi : Roma, 19 gen., askanews, - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini conferma che 'in Italia i porti sono e rimarranno chiusi' mentre al largo della Libia naufraga l'ennesimo barcone carico di migranti ...

Salvini pronto a passi ufficiali per riportare in Italia altri 30 terroristi latitanti : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha sulla propria scrivania la lista con i 30 nomi dei latitanti, condannati in via definitiva in Italia, che attualmente si trovano all’estero. Lo rivelano fonti del Viminale citate dall’Ansa: si tratterebbe di 27 terroristi di sinistra e tre di destra, in base all’elenco aggiornato da intelligence e forze dell’ordine dopo l’arresto di Cesare Battisti. Circa la metà, 14 latitanti, si trovano in ...

Cesare Battisti - Matteo Salvini alla "fase 2". I 30 terroristi da riportare in Italia : "assalto" a Macron : Dopo Cesare Battisti, parte la "fase 2" di Matteo Salvini. Sul tavolo del ministro degli Interni ci sono nomi e cognomi di 30 terroristi latitanti, 27 di sinistra e tre di destra. Si tratta, fanno sapere fonti del Viminale, dell'elenco aggiornato che Intelligence e Forze dell'Ordine hanno rielaborat