Salvini a Strada | mangiatoia immigrazione finita e questo li fa impazzire

Salvini a Gino Strada : "Mi insulta? La fine della mangiatoia dell'immigrazione fa impazzire" : "Gino Strada mi definisce oggi disumano, gretto, ignorante, fascistello,criminale. Solo??? Evidentemente la fine della mangiatoia dell'immigrazione clandestina li sta facendo impazzire". Così Matteo Salvini risponde su Facebook agli attacchi del fondatore di Emergency che, intervenuto a Radio Capital aveva detto:" Siamo governati da una banda per metà fascisti e per metà coglioni".VIDEO - Gino Strada: "Al governo metà ...

Salvini canta Napoli. Vuole incontrare Sorbillo e andrà ad Afragola : "Più poliziotti per strada" : Va ad Afragola, ma si impegna a tornare presto anche a Napoli e ad andare a Castel Volturno. Matteo Salvini parla al Mattino della sua ricetta per Napoli, fatta di più poliziotti per le strade a contatto con la gente e di sgomberi per fiaccare la camorra. L'area è però stata interessata negli ultimi 20 giorni da numerosi attentati contro le attività commerciali. Soprattutto ad Afragola, ma anche a Napoli, in un pieno ...

Travaglio smonta Salvini e il suo Decreto : “butta gli immigrati in strada per lucrare elettoralmente” : Il direttore de “Il fatto quotidiano” demolisce il Decreto di Salvini: “La sua è una furbata per lucrare elettoralmente!” “Salvini? Sull’immigrazione gli riconosco di aver proseguito nella politica di Minniti e dunque di avere ottenuto successo, cioè la riduzione delle partenze, quindi degli sbarchi, quindi dei morti in mare. Però nel Decreto Sicurezza c’è una norma che aumenta i clandestini per le strade”. Sono le parole ...

Battisti preso in Bolivia - estradato subito in Italia | Salvini : domani sarò a Ciampino : La fuga dell'ex terrorista dei Pac a Santa Cruz de La Sierra, in Bolivia, dove è stato catturato in un'operazione dell'Interpol con agenti Italiani. Battisti deve scontare due ergastoli per 4 omicidi

CESARE BATTISTI ARRESTATO IN BOLIVIA : SARÀ ESTRADATO IN ITALIA/ Torregiani incontra Salvini 'È la volta buona' : CESARE BATTISTI ARRESTATO, video: Conte 'aereo già verso la BOLIVIA'. Ultime notizie, Salvini: 'Delinquente, vigliacco'. Bonafede 'Giustizia è fatta'.

Trivelle - sottosegretario Lega : sbagliato bloccare le autorizzazioni | Rabbia M5s : "Salvini riporti i suoi su giusta strada" Ma il vicepremier : "In mezzo al mare sì" : A scatenare il nuovo fronte di frizioni nel governo una nota della leghista Gava. M5s non ci sta e chiede un intervento di Salvini che però precisa: "Vicino alle coste no alle Trivelle ma non si può fermare il mondo"

Trivelle - sottosegretario Lega : sbagliato bloccare le autorizzazioni | Rabbia M5s : "Salvini riporti i suoi su giusta strada" : "Bisogna dare una politica energetica al Paese, la paura non può bloccare lo sviluppo", scrive in una nota Vannia Gava

'Matteo Salvini morto in un incidente stradale'. Schifo italiano - la foto sconcertante : 'morto Matteo Salvini in un incidente stradale, nuovo lutto nel mondo della politica'. L'articolo, condiviso da molti sui social, è della Stampa.it . Ma solo in apparenza, perché il sito del quotidiano torinese non c'entra nulla: si tratta infatti di una vergognosa fake , una ...

Bruno Vespa - lo scenario catastrofico sul crollo della Lega nei sondaggi : “A Salvini resta una strada” : Bruno Vespa, lo scenario catastrofico sul crollo della Lega nei sondaggi: Le prospettive per Matteo Salvini nel 2019 sono tutte, in teoria, in forte ascesa visto e considerato l’andamento della Lega nei sondaggi, oltre che i primi provvedimenti del governo che entreranno in vigore prima delle elezioni Europee. Bruno Vespa sul Quotidiano nazionale prevede il leghista in forte vantaggio su Luigi Di Maio, che fra tre mesi rischia di deludere ...

