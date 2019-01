Salute | quanto mi costi! Aumentano i prezzi per quasi 800 farmaci | ecco quali sono

meteoweb.eu

: @ANSA_Salute @WHO @WHO_Europe quindi dove iniziano le balle e finiscono le verità? Quanto mangiano là visto che non… - GiacomoPagliani : @ANSA_Salute @WHO @WHO_Europe quindi dove iniziano le balle e finiscono le verità? Quanto mangiano là visto che non… - rosatoeu : Oms: “Sui migranti falsi miti, non portano malattie”. Il primo rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità s… - Alessan66244229 : RT @rtl1025: Alimentare, Crea, il sale #Himalaya è rosa perché impuro ?? Stando a quanto si apprende, infatti, non avrebbe alcuna proprietà… -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) 770di fascia C, ovvero quelli da banco, vedranno un aumento di prezzo dal 2019 in poi E’risulta dalle tabelle diffuse nei giorni scorsi da Federfarma per comunicare allee associate i nuovi, alcuni già in vigore e altri programmati da qui fino al primo di febbraio. Nella lista compaiono soprattutto antidolorifici, ansiolitici, pomate per la pelle, colliri, antinfiammatori, compresse di vitamina C. Gli aumentidovuti al comma 3, articolo 1, del decreto legge 87/2005 (il cosiddetto decreto Storace, dal nome dell’allora ministro della), che permette alle aziende farmaceutiche di ritoccare verso l’alto – a cadenza soltanto biennale (il gennaio di ogni anno dispari) – ideicon obbligo di ricetta non rimborsati.Come ricorda Federfarma, “il prezzo al pubblico dei medicinali senza obbligo di ...