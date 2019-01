Salute | OMS | falsi miti sui migranti | non portano malattie

Oms - rifiuto vaccini minaccia Salute : 19.15 C'è anche la 'vaccine esitancy', riluttanza o vero rifiuto dei vaccini,tra le minacce alla salute globale per il 2019 Lo afferma l'Oms,che fra le 'new entry' rispetto al 2018 vede anche cambiamenti climatici e resistenza agli antibiotici La perplessità sui vaccini -si spiegaminaccia di vanificare i progressi fatti contro malattie prevenibili.In relazione ai costi,i vaccini sono tra i modi più efficaci contro le malattie:prevengono 2-3 ...

OMS - il rifiuto dei vaccini tra le 10 minacce per la Salute globale nel 2019 : Le 10 principali minacce per la salute globale individuate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per il 2019 vedono una new entry: il rifiuto dei vaccini. “L’esitazione vaccinale – leggiamo nell’articolo diramato dall’OMS – minaccia di far perdere i progressi fatti nei confronti delle malattie prevenibili. I vaccini sono uno dei modi economicamente più vantaggiosi ed efficaci per combattere le ...

DIETA SANA - I 5 CONSIGLI DELL'OMS DA APPLICARE SUBITO/ Dimagrire in Salute : al bando i grassi 'trans' : DIETA SANA, i 5 CONSIGLI DELL'OMS da APPLICARE SUBITO. Sale e zuccheri al minimo, vietato l'uso di alcol. Tutti i suggerimenti per una vita migliore

Capodanno : da Oms 5 ‘regole d’oro’ a tavola per un 2019 in Salute : Variare gli alimenti, ridurre il sale e l’uso di determinati grassi, limitare l’assunzione di zucchero ed evitare l’abuso di alcol. Sono le 5 ‘regole d’oro’ per il 2019 suggerite nientemeno che dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Una sorta di lista dei buoni propositi per il 2019 da tenere a mente per un’alimentazione sana, che va sempre affiancata a un po’ di attività fisica, e ...

Salute - sondaggio OMS : il 50% italiani non fa mai controlli della vista : Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità oltre l’80% dei deficit visivi può essere prevenuto o curato: senza interventi decisi, secondo le stime dell’OMS, l’84% di tutti i casi di cecità e ipovisione riguarderà gli ultracinquantenni. Eppure, il 50% degli italiani non fa mai controlli della vista e tra il 30% che ha effettuato negli ultimi 12 mesi una visita oftalmologica 1 su 5 dichiara di essere tranquillo perché l’ha fatta ...

Clima & Salute - OMS : raggiungendo gli obiettivi dell’Accordo di Parigi “si salverebbero un milione di persone l’anno” : Secondo un rapporto pubblicato oggi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, presentato alla conferenza COP24 in corso in Polonia, se si raggiungessero gli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi si salverebbero un milione di vite l’anno. L’esposizione all’inquinamento dell’aria, sottolinea il report, causa 7 milioni di morti l’anno nel mondo, e costa 5,11 trilioni (migliaia di miliardi) di dollari in ...

Salute - OMS : il 50% di decessi in età pediatrica legato a fattori associati ai cambiamenti climatici : Il primo Simposio internazionale Health and Climate Change, che si apre oggi a Roma, ha lanciato l’allarme: secondo l’OMS, nel mondo, circa il 50% dei decessi in età pediatrica è causato da diarrea, malaria e infezioni delle basse vie respiratorie, tutti fattori di rischio associati ai cambiamenti climatici. I bambini piccoli sono più vulnerabili innanzi ai cambiamenti climatici perché alcuni organi e apparati sono ancora in via di ...

Salute tra le mura domestiche - OMS : ecco come prevenire malattie respiratorie - infettive e mentali : L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato le linee guida per ridurre i rischi di Salute legati alle abitazioni. Secondo l’OMS il luogo dove si vive ha un impatto importante: se le condizioni e la qualità sono scarse, possono insorgere malattie respiratorie come l’asma, patologie cardiovascolari, lesioni, malattie mentali e infettive (tubercolosi, influenza e diarrea). Migliorando le condizioni abitative si possono ...