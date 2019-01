Salute | accordo raggiunto | sospeso sciopero medici del 25

Clima & Salute - OMS : raggiungendo gli obiettivi dell’Accordo di Parigi “si salverebbero un milione di persone l’anno” : Secondo un rapporto pubblicato oggi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, presentato alla conferenza COP24 in corso in Polonia, se si raggiungessero gli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi si salverebbero un milione di vite l’anno. L’esposizione all’inquinamento dell’aria, sottolinea il report, causa 7 milioni di morti l’anno nel mondo, e costa 5,11 trilioni (migliaia di miliardi) di dollari in ...

Salute - Cuba richiama i medici inviati in Brasile : Bolsonaro cambia i termini dell’accordo : Il governo Cubano ha annunciato che richiamerà in patria i medici inviati in Brasile nell’ambito del programma ‘Mas Medicos’. La svolta annunciata dall’Avana è legata alle intenzioni del presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, che intende modificare le condizioni dell’accordo esistente e ingaggiare direttamente i medici senza la mediazione delle autorità Cubane. Secondo Cuba, Bolsonaro vuole vincolare “la ...