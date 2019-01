optimaitalia

: Salatissimo prezzo smartphone pieghevole Samsung: il doppio del Galaxy S10? - wordweb81 : Salatissimo prezzo smartphone pieghevole Samsung: il doppio del Galaxy S10? - rita68455390 : Riportarli indietro non significa soltanto distruggere ogni grumo della loro speranza pagata ad un prezzo salatissi… - EnricoGallicani : @charlyec1 @giu33liana Questi non sanno nulla di nulla Mi terrorizza perché parlano di #brexit o di uscita da #euro… -

(Di lunedì 21 gennaio 2019)Oggi 21 gennaio giungono notizie non certo incoraggianti suldello: certo già in passato avevamo evidenziato come il device rivoluzionario del produttore non potesse di certo essere alla portata di tutte le tasche ma, in queste ore, nuovi dettagli a dir poco allarmanti in proposito arrivano da una fonte autorevole come GizChina: vediamo di esaminare dunque gli ultimi rumor per capire quale dovrebbe essere la politica commerciale del brand asiatico.Intanto sembra oramai ovvio come lotroverà posto nella stessa presentazione del, in programma il prossimo 20 febbraio a Los Angeles. Manca dunque un mese al momento in cui lopiù innovativo sarà pure svelato al mondo intero, anche se forse non immediatamente commercializzato. Quello che tuttavia le fonti cinesi comunicano è che il...