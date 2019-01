Sainz | una nuova filosofia per la McLaren

Formula 1 - Carlos Sainz Senior ottimista : 'McLaren sta lavorando con una nuova filosofia' : In una chiacchierata concessa ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Carlos Sainz Senior ha parlato della nuova avventura del figlio in McLaren , sottolineando come a Woking stiano lavorando con una filosofia completamente diversa rispetto al passato. L'attuale ...

F1 - Carlos Sainz spinge Alonso verso la Dakar : “l’ho incoraggiato - ma non è una persona stupida” : Lo spagnolo ha in programma nel 2019 di partecipare alla 24 Ore di Daytona e a tre appuntamenti del WEC, nel 2020 invece potrebbe partecipare alla Dakar La carriera in Formula 1 è terminata con il Gp di Abu Dhabi del 2018, adesso Fernando Alonso si concentra sui suoi programmi futuri. Lo spagnolo parteciperà alla 24 Ore di Daytona il prossimo gennaio, per poi prendere parte a tre gare del WEC 2018/2019 e chiudere con la 500 Miglia di ...