Ronaldo vola a Madrid per chiudere la partita con il fisco

Cristiano Ronaldo vola a Jeddah per la Supercoppa - in Italia arriva… Leo Messi : i motivi della visita lampo : Il giocatore del Barcellona è arrivato in provincia di Pordenone nella mattinata di ieri, per poi ripartire nel primo pomeriggio alla volta della Spagna Viaggio lampo di Lionel Messi in Italia, proprio mentre Cristiano Ronaldo volava verso l’Arabia Saudita alla volta di Jeddah. Il campione argentino è giunto in mattinata a Sacile, in provincia di Pordenone, per incontrare il proprio dietologo di fiducia, ovvero il dottor Giuliano ...

Georgina Rodriguez vola in Portogallo - la fidanzata di Cristiano Ronaldo nel Paese d’origine di CR7 [FOTO] : La fidanzata di Cristiano Ronaldo è volata in Portogallo e si è fatta fotografare nella terra d’origine di CR7 intenta ad apprezzare il panorama sull’Oceano Atlantico “La brezza dell’Atlantico e il delizioso Portogallo“. Con questa didascalia la bellissima Georgina Rodriguez si mostra in un panorama mozzafiato nella terra d’origine di CR7. La fidanzata di Cristiano Ronaldo ed il calciatore sono insieme ...

Juventus - da Agnelli a Cristiano Ronaldo : tutti a tavola per la cena di Natale. FOTO : Tradizionale appuntamento di Natale della società bianconera, con giocatori, staff tecnico e dirigenti al Roveri, il golf club della famiglia Agnelli. '#JuventusXmas' l'hashtag della serata

Fiorentina-Juventus 0-3 : Bentancur - Chiellini e Ronaldo fanno volare Allegri : FIRENZE - Il dicembre di fatica della Juve è cominciato con una passeggiata di salute a Firenze , la prima delle teoriche, molto teoriche, trappole che il campionato ha steso sul cammino bianconero. I ...

Cristiano Ronaldo fa rotta su Firenze : la Juventus non vuole smettere di volare : TORINO - Dopo il Bentegodi di Verona , il Tardini di Parma, lo Stirpe di Frosinone, il Friuli di Udine il Castellani di Empoli e San Siro , Cristiano Ronaldo è pronto a prendersi anche il Franchi di ...

Cristiano Ronaldo fa volare la Juve : 10 goal che lo proiettano nella storia bianconera : Con 10 reti in 16 partite disputate fra campionato e Champions League (considerando anche lo spezzone di Valencia prima dell'espulsione), Cristiano Ronaldo ha ufficialmente realizzato la miglior partenza di sempre per un giocatore nella storia bianconera. Tra i moltissimi bomber che hanno vestito la maglia della Juventus, nessuno ha mai infatti ottenuto simili risultati nei primi mesi sotto la Mole, e visto l'andamento di CR7, c'è la sensazione ...

Juventus-SPAL 2-0 - Serie A : Cristiano Ronaldo e Mandzukic fanno volare i bianconeri : La Juventus ha sconfitto la SPAL per 2-0 nell’anticipo della 13^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I bianconeri proseguono nella propria cavalcata in campionato: dodicesima vittoria, +9 sul Napoli e +12 sull’Inter che devono però ancora scendere in campo. I ragazzi di Massimiliano Allegri hanno dominato in lungo e in largo contro gli emiliani, imponendosi grazie a un gol per tempo senza troppi patemi: Cristiano Ronaldo al ...