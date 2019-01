Risultati Serie A Classifica aggiornata | diretta gol live score dei posticipi

Pallavolo – Serie A2 Femminile - i Risultati della diciassettesima giornata dei Gironi A e B : Tutti i risultati dei due Gironi della Samsung Volley Cup A2, quante sorprese nella giornata disputata oggi GIRONE A VOLLEY SOVERATO – ZAMBELLI ORVIETO 3-2 (23-25 25-21 12-25 25-23 15-11) Vittoria in rimonta per il Soverato che supera la Zambelli Orvieto al tie break dopo essere stato sotto due set a uno e 13-19 nel quarto. Non muore mai la squadra di coach Bruno Napolitano che ha vinto meritatamente contro un’ottima squadra. Era un ...

Serie A Basket - sedicesima giornata : tutti i Risultati e la classifica aggiornata : L’Olimpia Milano esce sconfitta dal match con Brindisi, Venezia ne approfitta e accorcia il gap: ecco tutti i risultati della sedicesima giornata La sedicesima giornata del campionato di Serie A di Basket regala sorprese, una su tutte la seconda sconfitta dell’Olimpia Milano. La formazione lombarda cede 101-92 a Brindisi, che ottiene così il secondo successo consecutivo. Del ko dei meneghini ne approfitta Venezia che, battendo ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : il Napoli vince contro la Lazio in dieci - -6 dalla Juventus! : Risultati Serie A: la Classifica aggiornata, vittoria del Napoli contro la Lazio e -6 momentaneo dalla Juventus, spettacolo all'Artemio Franchi.

Rugby - Serie A femminile 2019 : Risultati e classifiche dell’undicesima giornata. Villorba e Capitolina in testa : Tornato il campionato di Serie A femminile di Rugby: nel pomeriggio è andata in scena l’undicesima giornata. Il Villorba vola in vetta alla classifica del Gruppo 1in solitaria: ad inseguire Colorno e Valsugana Padova. Nell’altro raggruppamento invece guida l’Unione Capitolina. Andiamo a rivivere il turno odierno con i risultati e le graduatorie aggiornate. GIRONE 1 domenica, 20 gennaio 2019 12:30 Verona ...

Basket Serie A - i Risultati della 16giornata : Milano e Avellino ko - ne approfitta Venezia : Comincia il girone di ritorno e la notizia è che per la seconda volta in stagione cade la capolista: Milano perde a Brindisi 100-92 ma meglio sarebbe dire che Brindisi batte l'Olimpia segnando per la ...

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : squadre in campo all'Adriatico! : RISULTATI SERIE B: le Classifica aggiornata e la diretta gol live score delle partite della 20giornata, attese oggi domenica 20 gennaio 2019.

Risultati Serie C / Classifiche aggiornate : Casertana e Lucchese tornano a sorridere! - 21giornata - : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate, Pro Vercelli in testa da sola e Juve Stabia in fuga, sono queste le due capoliste dei gironi A e C.

Risultati Serie C - la classifica : urlo Reggina all’ultimo respiro - ok la Casertana [FOTO] : 1/15 Foto LaPresse ...

Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate e diretta gol live score : Fischnaller risveglia i giallorossi! : RISULTATI SERIE C: Classifiche aggiornate e diretta gol live score delle partite valide per la 21giornata dei gironi A e C, oggi 20 gennaio 2019.

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : Farias riprende l'Empoli - ora Napoli Lazio! : Risultati Serie A: la Classifica aggiornata e la diretta gol live score delle partite del primo campionato, attese oggi 20 gennaio 2019 per la 20giornata.

Serie C - i Risultati della 21giornata : Pro Vercelli in vetta - crollo Ternana. Juve Stabia inarrestabile : La prima giornata di Serie C del 2019 ha regalato il solito spettacolo. Nel Girone A, dopo la 21di campionato, in vetta c'è la Pro Vercelli, capace, grazie anche ai recuperi, di sorpassare la ...

Serie D - i Risultati della 20e della 23giornata : vince il Cesena - sconfitta per il Bari : ... Adriese 39, Campodarsego 36, Arzignano 36, Union Feltre 34, Delta Porto Tolle 32, Chions 30, Este 29, Montebelluna 28, Virtus Bolzano 28, Cjarlins Muzane 25, Cartigliano 25, Sandonà 23, Sport Club ...

Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate : Juve Stabia a forza 4 - bene la Carrarese! Diretta gol live score : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate e Diretta gol live score delle partite valide per la 21giornata dei gironi A e C, oggi 20 gennaio 2019.

Risultati Serie D - clamorosa Cittanovese : prima sconfitta per il Bari : Risultati Serie D – Si è giocato un turno molto importante valido per il campionato di Serie D, in particolar modo indicazioni per le zone alte della classifica per la seconda parte della stagione. Colpo grosso del Modena che ha vinto sul campo dell’OltrepoVoghera, grande prestazione anche del Cesena che ha ottenuto tre punti d’oro contro la Sammaurese, solo un pareggio per l’Avellino contro Citta di Anagni. ...