Rischio sismico | analisi e riflessioni | un convegno all’Università della Calabria

“Rischio sismico in Italia : analisi e prospettive per una prevenzione efficace in un Paese fragile” : All’interno delle attività previste per l’iniziativa “1908 – 2018: A 110 anni dal terremoto del 28 dicembre 1908”, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Messina, si svolgerà il convegno “Rischio sismico in Italia: analisi e prospettive per una prevenzione efficace in un Paese fragile” evento proposto in collaborazione da SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale) e CEA (Associazione Centro Educazione Ambientale Messina Onlus) con il ...

110 anni dal terremoto di Messina : a Palazzo Zanca il convegno sul Rischio sismico in Italia : L'evento ha l'Alto Patrocinio dell'INGV e del Comune di Messina concesso dal Sindaco on.le Cateno De Luca, e degli Assessorati alla Protezione Civile e alla Cultura e Spettacoli. La SIGEA è un'...

Palazzo civico a Rischio sismico - andrà sgombrato in sei mesi : Il sindaco ha preparato l'ordinanza e ieri sera ha incontrato le 15 associazioni interessate dal provvedimento. Dovranno lasciare l'edificio anche due famiglie

Terremoto in Abruzzo - Collelongo : zona ad alto Rischio sismico. Mappa dello scuotimento : Capodanno da dimenticare per il centro Italia ed in particolare per aquilano e frusinate dove è stata avvertita distintamente una scossa di Terremoto alle 19.38. Come segnalato in questo articolo,...

Terremoto alle porte di Roma : l'Italia è a Rischio sismico ma c'è un deficit di protezione : alle 00:52 è avvenuta una scossa di Terremoto di magnitudo 3.2 nella zona est della provincia di Roma. Secondo quanto rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma nella Capitale si è verificato a 10 km di profondità. L'epicentro era tra Gallicano nel Lazio e Colonna. L'intensa scossa è stata avvertita dalla popolazione, soprattutto da chi abita ai Castelli Romani e a Palestrina. Non ci sono stati danni, solo ...

Rischio sismico Catania - Musumeci (Ugl) : “Bene le risposte della politica - ma non bastano se le azioni intraprese rimangono vittime della burocrazia” : “Finalmente dopo l’ennesima nostra denuncia qualcosa si muove, considerato che dalla politica sono arrivate le risposte che in parte stavamo aspettando sull’atavica questione della classificazione massima di Rischio sismico per l’area di Catania. Apprezziamo sicuramente l’attività intrapresa dall’onorevole Gianina Ciancio, con la mozione presentata ed approvata in Assemblea regionale siciliana, così come non ...

Terremoto Catania - gravi danni e Rischio sismico : ecco perché in Italia esiste un “deficit di protezione sismica” : Il compianto Prof. Enzo Boschi, scomparso pochi giorni fa, definiva “terremotini” i sismi di Magnitudo intorno a 5.0 ovvero prossimi alla cosiddetta “soglia del danno”, valore secondo cui il territorio iniziava a soffrire danni e lesioni. Purtroppo negli ultimi anni in Italia, a parte i terremoti disastrosi, s’è assistito al proliferare di sciami sismici che, addirittura anche in presenza di Magnitudo inferiori a 5.0, provocano danni sensibili, ...

Terremoto Etna - geologi : alto Rischio sismico per la Sicilia orientale : Terremoto Etna, l’Ordine dei geologi di Sicilia: “Si passi dalla politica dell’emergenza alla prevenzione”

Terremoto Catania - l’esperto : “Non escluse altre scosse - area ad alto Rischio sismico” : La zona dell'Etna orientale, dove questa notte si è registrato un Terremoto di magnitudo 4.8, è ad alta attività sismica e secondo Carmelo Monaco, direttore del Dipartimento e professore di geofisica all'Università di Catania, “ non si possono escludere altre scosse in tempi ravvicinati”. Nella zona, ricorda l'esperto, sono molti i terremoti registrati negli anni passati e tutti con le stesse caratteristiche.Continua a leggere

Rischio sismico e Vulcanico : perché l’Italia ne è così esposta? La Storia Geo-tettonica del nostro Paese : Come ormai è risaputo, l’Italia è un Paese a Rischio Sismico e Vulcanico, con una quantità enorme di faglie attive che coprono quasi l’intero Paese. Il motivo per cui l’Italia è zona sismica è riconducibile alla sua struttura geologica, data da movimenti lenti ed inesorabili che ormai avvengono da milioni di anni. Inutile ricordare i terremoti devastanti degli ultimi anni, oppure lo sciame Sismico delle settimane precedenti avvenuto nei pressi ...

Terremoto : ricerche e studi per la prevenzione del Rischio sismico : L’Italia è un Paese sismico? Solo negli ultimi 157 anni, dall’Unità d’Italia (1861) a oggi, ci sono stati 39 sismi con effetti disastrosi, compresi gli ultimi eventi del 2012 e 2016. Un “Paese fragile” la cui fragilità è evidenziata da ogni evento sismico che lo colpisce, dal nord al sud. E la Puglia è una regione sismica? La penisola salentina è stata a lungo ritenuta una regione del tutto tranquilla dal punto di vista sismico valutazione che, ...

Abruzzo - Rischio sismico : 4 milioni per 5 Comuni : Oltre 4 milioni di euro stanziati in cinque Comuni abruzzesi per interventi antisismici su edifici pubblici. Ne beneficeranno: Casoli, Tornimparte, Villa Santa Maria, Giulianova e Tagliacozzo. La giunta regionale, infatti, ha approvato con delibera 879/2018 un elenco di priorità di interventi e di assegnazione contributi per la riduzione del rischio sismico in edifici pubblici con funzioni strategiche ai fini di protezione civile. Si tratta di ...