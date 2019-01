Repubblica Dominicana | i tesori della costa nord

Esplosione in fabbrica in Repubblica Dominicana : 4 morti : Grave incidente a Santo Domingo, capitale della Repubblica Dominicana: ieri mattina è divampato un incendio seguito da una forte Esplosione in una fabbrica di prodotti plastici, provocando 4 morti e 45 feriti, secondo quanto riferito dal quotidiano Listin Diario. Il capo dei vigili del fuoco della capitale ha spiegato che l’incidente si è verificato nella fabbrica Polyplas, e che la causa sarebbe stata una fuga di gas che ha investito una ...