Reddito | il referendum spacca il Pd E' la scusa dei renziani per l' addio?

"Reddito - il referendum? Idiozia Il Pd voti sì dopo gli emendamenti" : "Il Pd sbaglierebbe a opporsi a quota 100 e al reddito di cittadinanza, ma farebbe bene a criticare il modo con il quale sono state scritte queste due normative che corrono così il rischio di non funzionare. Deve assumere un atteggiamento che esercita una posizione di contenuto, non ideologica". Lo dice ad Affaritaliani.it l'ex ministro del Welfare e presidente della Commissione Lavoro Cesare Damiano Segui su ...

Maurizio Martina boccia il referendum sul Reddito di cittadinanza : “Non è lo strumento giusto” : Maurizio Martina, candidato alla segreteria del Pd, boccia la proposta di un referendum abrogativo sul Reddito di cittadinanza: "Qualcuno ipotizza un referendum sul Reddito di cittadinanza. Non sono d’accordo. Penso che non sia lo strumento per fare la nostra giusta battaglia in alternativa alle scelte pericolose di Lega e Cinque Stelle. Serve una controproposta chiara".Continua a leggere

Settimana politica - faro su referendum e kermesse M5s su “Reddito” : La riforma costituzionale che introduce il referendum propositivo e l'appuntamento, per il presidente del Consiglio, al Forum di Davos sono alcuni degli appuntamenti di spicco nella Settimana che prende l'avvio oggi. L'Aula della Camera iniziera' a votare gli emendamenti alla proposta di legge sulla quale, dopo lo scontro iniziale, il Movimento 5 stelle ha aperto a modifiche di sostanza. La maggioranza auspica un clima collaborativo da parte ...

Video – Di Maio : “Chi propone referendum contro Reddito - morirà radical chic” : Il reddito di cittadinanza è approvato da pochissimi giorni e già qualcuno come Giorgia Meloni annuncia un referendum per abolirlo, Di Maio risponde così “Una volta si diceva ‘moriremo democristiani’, ma questa gente”, cioé chi da sinistra e destra chiede un referendum contro il reddito di cittadinanza, “morirà radical chic, perché non si ricorda più cosa significa avere sofferenze e non poter dar da mangiare ai ...

Giorgia Meloni sul Reddito : “Pronti a fare referendum per abolirlo” : Giorgia Meloni contro il reddito di cittadinanza, pronta proposta di un referendum per abolirlo «Fratelli d’Italia raccoglie l’appello del direttore di Libero quotidiano: siamo pronti a promuovere un referendum per abrogare, in tutto o in parte, la follia del reddito di Cittadinanza e a costituire i comitati per la raccolta delle firme per abolire questo pessimo provvedimento». Lo scrive nel suo intervento Libero quotidiano il ...

Di Maio : referendum su Reddito di cittadinanza? Renzi e Boschi porteranno fortuna : Il vicepremier M5s Luigi Di Maio torna a rivendicare l'approvazione di reddito di cittadinanza e quota 100, e sostiene che con queste misure 'si rifonda lo Stato Sociale' e 'si sancisce che lo Stato ...

Di Maio : Chi vuole referendum su Reddito cittadinanza morirà radical chic : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Reddito di cittadinanza? “Raccolta firme - abrogare” : da esponenti Pd a Fi e FdI - fronte per referendum contro i poveri : Una “truffa”, tutta “fuffa mediatica e controproducente”. Una “patacca”. In una parola: da abolire il prima possibile. Le opposizioni, capitanate da esponenti del Partito democratico, hanno avuto questa idea per contrastare il Reddito di cittadinanza del Movimento 5 stelle: raccogliere le firme per cancellare la legge. Poco importa se ancora non è entrata in vigore, loro sono già pronti a mobilitarsi: raccolte ...

?Reddito di cittadinanza 2019 : Giorgia Meloni “presto Referendum abrogativo” : Reddito di cittadinanza 2019: Giorgia Meloni “presto Referendum abrogativo” Reddito di cittadinanza e Quota 100 approvate sotto forma di decreto dall’esecutivo in carica giovedì 17 gennaio 2019. Le reazioni non si sono fatte attendere. Alle parole di fuoco dell’ex ministro Fornero più incentrate sulla materia previdenziale, si è presto aggiunta apertamente critica la posizione di Giorgia Meloni. La rappresentante di Fratelli ...

