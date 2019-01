Reddito di cittadinanza | Regioni | rischio tsunami sui centri per l' impiego

Reddito di cittadinanza - Centri impiego senza nuovi assunti fino ad agosto : Per la presa in carico dei disoccupati beneficiari del Reddito di cittadinanza a fine maggio nei Centri per l’impiego, ci sarà lo stesso numero di dipendenti attuali (8mila, già largamente deficitario). Le 4mila assunzioni da parte delle Regioni, secondo previsioni assai ottimistiche, arriveranno solo a partire da agosto, mentre per i 6mila “navigator” di Anpal servizi le procedure di ingresso e di formazione non si ...

Reddito cittadinanza - il 35%-40% finirà all’estero : Una parte del Reddito di cittadinanza finirà all'estero e la parte restante sarà comun que "poca roba" sul piano dello stimolo ai consumi. Lo ha rilevato l'economista Mario Deaglio, che ha presentato oggi a Milano il XXIII Rapporto sull'economia Globale e l'Italia (promosso dal Centro Einaudi e da Ubi Banca), di cui è il curatore. "Su 100 euro di Reddito di cittadinanza, stimiamo che circa 35-40 andranno all'estero, sia in consumi di petrolio ...

Carta Reddito di cittadinanza : data accredito e importo massimo prelievo : Carta Reddito di cittadinanza: data accredito e importo massimo prelievo La Carta Reddito di cittadinanza e l’applicazione da utilizzare su smartphone e tablet saranno i due strumenti ponti che dovranno utilizzare i beneficiari della misura. Il testo definitivo del Decreto che contiene Quota 100 e Reddito di cittadinanza ha infatti schiarito lo scenario da alcuni dubbi e questioni sollevati prima delle feste. Come ormai è noto i soldi ...

Maurizio Martina boccia il referendum sul Reddito di cittadinanza : “Non è lo strumento giusto” : Maurizio Martina, candidato alla segreteria del Pd, boccia la proposta di un referendum abrogativo sul Reddito di cittadinanza: "Qualcuno ipotizza un referendum sul Reddito di cittadinanza. Non sono d’accordo. Penso che non sia lo strumento per fare la nostra giusta battaglia in alternativa alle scelte pericolose di Lega e Cinque Stelle. Serve una controproposta chiara".Continua a leggere

Nuovo ritocco fondo Reddito di cittadinanza - scende a 5 - 89 mld : Viene ritoccato ancora una volta al ribasso il maxifondo per il reddito di cittadinanza, nell'ultima versione in circolazione del "decretone". Gli stanziamenti per il 2019 ammontano ora a 5.894 ...

Senza un salario minimo - il Reddito di cittadinanza creerà ingiustizie nel mercato del lavoro : Il Senato ha finalmente calendarizzato le audizioni per reddito cittadinanza e salario minimo . Il rischio però è che nell'agenda politica della maggioranza venga data precedenza al reddito di cittadinanza. I due provvedimenti invece dovrebbero essere per lo meno contemporanei, per non creare situazioni paradossali e aumentare ...

Reddito di cittadinanza - Legge 104 e disabili : bonus di 1100 euro : Reddito di cittadinanza, Legge 104 e disabili: bonus di 1100 euro Sono momenti concitati per l’attesissima introduzione del Reddito di cittadinanza. Allo studio del governo alcuni cambiamenti in merito alla modulazione della misura rispetto ad alcune criticità esposte dalle associazioni dei disabili. In generale, si pensa di incrementare l’importo dell’assegno per famiglie numerose e per i nuclei in cui è presente un disabile. Le cifre che ...

Reddito di cittadinanza : 53% dei beneficiari al Sud - 47% nel Centro Nord : Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso giovedì 17 gennaio i decreti attuativi della riforma pensionistica di quota 100 e del Reddito di cittadinanza. Per quest'ultimo si stima che il 53% degli aventi diritto sarà del Sud mentre il restante 47% sarà del Centro-Nord. Reddito di cittadinanza La battaglia per il Reddito di cittadinanza è giunta al termine. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 1 aprile 2019 e interesserà circa 5 ...

Manovra : Confartigianato Veneto - Reddito cittadinanza scelta sbagliata (3) : (AdnKronos) - Di più, per Bonomo "Peraltro, a guardare i meccanismi di funzionamento che il provvedimento stabilisce, si capiscono due cose; la prima è la certezza di ulteriori assunzioni pubbliche. Come se l’implementazione di personale, o l’uso del termine navigator, potessero rendere di colpo più

Manovra : Confartigianato Veneto - Reddito cittadinanza scelta sbagliata (2) : (AdnKronos) - "Il reddito di cittadinanza rischia di non dare giustizia ai veri poveri, verso i quali l’esperimento del cosiddetto reddito di inclusione, socialmente corretto fin dalla denominazione, aveva dimostrato di funzionare. Non vorremmo che i nuovi farraginosi parametri finissero per relegar

Manovra : Confartigianato Veneto - Reddito cittadinanza scelta sbagliata : Venezia, 21 gen. (AdnKronos) - "Le imprese non devono diventare l’anello debole di una catena che sin dalla sua proposta abbiamo dichiarato non essere idonea per risolvere il problema occupazionale del nostro Paese. Se le attività produttive non operano in un contesto che permette loro di continuare

Reddito di cittadinanza - domani l'evento M5S a due passi da Bankitalia - e dal Viminale di Salvini - : Sarà un evento che ricalcherà il format Ted, il modello di conferenze statunitensi nato nel 1984 nella Silicon Valley e poi esportato in tutto il mondo. Ultimo aggiornamento: 13:18

Reddito di cittadinanza e quota 100 : è un’Italia spaccata in due : Foto Fabio Cimaglia / LaPresse La Lega ha vinto al Nord, il Movimento 5 stelle ha trionfato al Sud. È passato quasi un anno dalle elezioni del 4 marzo, ma il quadro non è cambiato di molto. Nel senso che quota 100, la finestra che permetterà di anticipare il pensionamento pur rinunciando a una quota dell’importo mensile voluta dalla componente leghista della maggioranza, interessa molto di più nelle regioni settentrionali. Mentre in quelle ...

Quali canali utilizzare per fare domanda di Reddito di cittadinanza : Il reddito di cittadinanza è la nuova misura prevista dal governo per aiutare a ricollocare i disoccupati. Il conto alla rovescia è già partito. Si attende solamente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto dispositivo. Tutte le informazioni utili per presentare la domanda saranno disponibili in un sito. La notizia è stata data dal vice premier Luigi Di Maio che sul reddito di cittadinanza ha fondato tutta la sua campagna elettorale. ...