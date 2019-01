RED BULL M E O by ESL | tutto pronto per la finale mondiale in cui spicca anche il

F1 - le rivelazioni di Ricciardo : tutti i retroscena dell’addio alla RED BULL raccontati dall’australiano : Il driver di Perth ha svelato i motivi che lo hanno spinto a non rinnovare con la Red Bull, trasferendosi così alla Renault Il mancato rinnovo di Ricciardo con la Red Bull aveva spinto numerose scuderie ad iscriversi all’asta per lui, vinta poi con astuzia dalla Renault. Niente da fare invece per la McLaren, arrivata addirittura ad incontrare per ben due volte l’australiano, prima di vedersi rifiutare l’offerta per colpa ...

F1 – Hamilton - che schiaffo alla Ferrari : “Vettel il mio avversario più agguerrito? Farei attenzione alla RED Bull” : Lewis Hamilton studia gli avversari per la prossima stagione: Vettel e la Ferrari saranno un pericolo, ma i miglioramenti della Red Bull non sono da sottovalutare Mancano ancora diverse settimane al 17 marzo, avvio della prossima stagione di F1, ma Lewis Hamilton, da grande campione qual è, ha già iniziato ad analizzare le situazioni dei propri avversari. Il pilota britannico, in una recete itnervista rilasciata al sito della F1, ha ...

F1 - Gasly non teme Max Verstappen : “non sono in RED BULL per fare il secondo - voglio provare a vincere” : Il giovane pilota francese ha messo le cose in chiaro in vista del Mondiale 2019, sottolineando come proverà a vincere se ne avrà la possibilità Prenderà il posto di Daniel Ricciardo al volante della Red Bull, ma non ha nessuna voglia di fare da scudiero di Max Verstappen. Nonostante la giovane età, Pierre Gasly pare avere già le idee chiare di quello che sarà il suo futuro prossimo, la personalità dell’olandese non lo spaventa, per ...

F1 RED BULL - Gasly : «Sono venuto qui per vincere» : ROMA - Al primo anno da titolare in Formula 1 ha collezionato 29 punti con la Toro Rosso e si è guadagnato la promozione in Red Bull, al fianco di un talento giovane ma già affermato come Max ...

F1 - il Mondiale 2019 è già iniziato : battaglia tra Ferrari - Mercedes e RED Bull. Tra soffiate e soluzioni tecniche vincenti : Le lancette dell'orologio viaggiano assai velocemente e il tempo per ultimare i progetti delle nuove monoposto di Formula Uno che prenderanno parte al Mondiale 2019 non è molto. Come ormai accade da alcune stagioni, l'attesa della presentazione delle nuove vetture è accompagnata da tante domande su quali innovazioni sapranno apportare i tecnici e in che cosa si differenzieranno. E' ovvio che alcuni cambiamenti regolamentari hanno influenzato ...

F1 RED BULL - Marko : «Verstappen è migliorato» : MILTON KEYNES - Max Verstappen è migliorato sempre di più rispetto al suo ex compagno di squadra Daniel Ricciardo in qualifica e in gara, secondo Helmut Marko. Verstappen e Ricciardo sono stati ...

F1 – Lite Verstappen-Ocon : il pilota RED BULL sconterà il 1° giorno di servizi sociali al Gp di Formula E a Marrakech : In seguito al litigio avvenuto con Esteban Ocon a Interlagos, Max Verstappen dovrà scontare due giorni di servizio sociale: per il primo, il pilota Red Bull presenzierà all’ePrix di Marrakech In seguito al litigio con Esteban Ocon, avvenuto dopo l’incidente che ha coinvolto i due ad Interlagos, Max Verstappen è stato sanzionato dalla FIA con una punizione che prevede due giorni di servizio pubblico. La Federazione ...

F1 - Mondiale 2019 : anche la RED BULL adotta i cerchi forati in stile Mercedes? Incognita sulla Ferrari : Siamo in pieno inverno e le varie scuderie stanno preparando le monoposto che dovranno affrontare il Mondiale di Formula Uno. Mancano due mesi all’inizio della rassegna iridata, sono momenti febbrili per tutti i team che devono trovare le giuste soluzioni tecniche per essere altamente competitivi nell’arco dell’intera stagione. Arrivano nel frattempo delle importanti indiscrezioni da Milton Keynes dove la Red Bull sta ...

F1 - la RED BULL copia la Mercedes : in casa Ferrari invece si prosegue per la propria strada : Alcune indiscrezioni arrivate da Milton Keynes svelano la presenza dei fori nei cerchi posteriori della monoposto 2019, la Ferrari invece non disporrà di questa soluzione Cominciano a diffondersi le prime indiscrezioni sulle monoposto 2019, pronte quasi a scendere in pista per la prima sessione di test invernali in programma a febbraio. LaPresse/Photo4 Secondo quanto filtra da Milton Keynes, la Red Bull pare abbia deciso di seguire le orme ...