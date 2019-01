Real Madrid - Schuster rivela il nome del prossimo allenatore : “ho beccato Florentino Perez che…” : Brnd Schuster rivela un particolare retroscena su Florentino Perez che potrebbe rivelare il nome del prossimo allenatore del Real Madrid Nonostante il Real Madrid abbia dato piena fiducia a Santiago Solari, molti addetti ai lavori vedono nell’ex centrocampista dei Blancos un semplice traghettatore che porterà il Real Madrid fino a fine stagione, cercando di raccogliere il meglior risultato possibile da una stagione iniziata in ...

Calciomercato Real Madrid : Modric apre al rinnovo : Calciomercato Real Madrid, Modric / Dopo l’ottima prestazione in campionato contro il Siviglia, Luka Modric, ha espresso il desiderio di indossare la maglia del Real Madrid per molti anni.Dopo la vittoria contro gli andalusi al ”Bernabeu” per 2-0 e con una sua rete, Modric apre aperto alla possibilità di rinnovare il contratto in scadenza nel 2021:”Ho un anno e mezzo di contratto ancora e non è poco, io sono molto ...

Calciomercato Real Madrid : Modric apre al rinnvo : Calciomercato Real Madrid, Modric / Dopo l’ottima prestazione in campionato contro il Siviglia, Luka Modric, ha espresso il desiderio di indossare la maglia del Real Madrid per molti anni.Dopo la vittoria contro gli andalusi al ”Bernabeu” per 2-0 e con una sua rete, Modric apre aperto alla possibilità di rinnovare il contratto in scadenza nel 2021:”Ho un anno e mezzo di contratto ancora e non è poco, io sono molto ...

Real - Modric allontana l'Inter : "Felice a Madrid - voglio restare" : Nella serata in cui l'ad dell'Inter, Beppe Marotta , di fatto ha 'annunciato' il prossimo rinnovo di Icardi e l'arrivo di Godìn in estate, in tema di mercato è arrivata anche una brutta notizia per i ...

Modric riporta il Real Madrid sul podio - : Il Real Madrid è tornato. Sempre meglio non esagerare nei trionfalismi vista l'annata all'insegna della discontinuità che stanno vivendo i campioni d'Europa, ma i segnali dopo il 2-0 al Siviglia sono ...

Calciomercato - Mbappé apre al Real Madrid : La risposta del campione del mondo è stata diplomatica, ma ciò non significa che abbia tentato di abbassare il volume delle sirene di Calciomercato . Anzi, a giudicare dalle sue parole, sembra tutt'...

Real Madrid-Siviglia 2-0 - in gol Casemiro e Modric : Marcelo ancora in panchina insieme a Isco : Real Madrid-Siviglia 2-0 78' Casemiro, 90' Modric Il Real scaccia i fantasmi e vince. Dopo la sconfitta, ininfluente, in Copa del Rey contro il Leganes, i Blancos rialzano la testa e fanno due gol al ...

Liga : il Real Madrid stacca il Siviglia - l'Atletico espugna Huesca : TORINO - Vince il Real, stacca il Siviglia e si porta temporaneamente a meno sette dal Barcellona. Vinicius , classe 2000 e innegabile talento, illumina il centrocampo con Modric. Ma a salvare un Real ...

Liga - Casemiro e Modric risollevano il Real Madrid : Liga, Casemiro e Modric hanno firmato la vittoria del Real Madrid contro il Siviglia al Bernabeu Il Real Madrid batte 2-0 il Siviglia e si prende il terzo posto in solitaria nella Liga. I ‘blancos’ vincono 2-0 al Bernabeu con i gol nella ripresa di Casemiro (78′) e Modric (92′). La squadra di Solari sale a 36 punti, a 3 lunghezze dall’Atletico Madrid (in campo ora contro l’Huesca) e a +3 sul Siviglia. Il ...

Liga - il Real Madrid batte il Siviglia : Liga, Real Madrid-Siviglia: la cronaca della partita Nel pomeriggio del Bernabeu a far discutere sono le scelte di Solari. Per la seconda volta consecutiva Marcelo si accomoda in panchina , ultima ...

Liga : segnano Casemiro e Modric - il Real Madrid stacca il Siviglia : TORINO - Vince il Real, stacca il Siviglia e si porta temporaneamente a meno sette dal Barcellona. Vinicius , classe 2000 e innegabile talento, illumina il centrocampo con Modric. Ma a salvare un Real ...

Il Real Madrid ha scelto : a giugno assalto ad Hazard : Il Real Madrid ha scelto: a giugno assalto ad Hazard Dei problemi che ha avuto il Real Madrid nella prima metà di stagione ne siamo tutti a conoscenza. Sappiamo inoltre anche quelle che molto probabilmente sono state le cause. Ci riferiamo agli addii alla fine della stagione scorsa di Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo. In mezzo al caos i sostituti naturali dei due sopracitati sono stati Julen Lopetegui e Mariano Diaz. Sostituti non ...

Calciomercato - Real Madrid o Psg per il futuro di Mourinho : La giornalista portoghese Claudia Garcia , intervenuta a 'Rai Sport', ha spiegato: 'Ha mantenuto buoni rapporti con il Real Madrid e cerca di proporsi. Per cui vedo possibile un suo ritorno al Real, ...

Liga - Real Madrid-Siviglia : dove vedere la gara in Tv e in streaming : L'incontro clou della 20esima giornata di Liga è già fondamentale per la lotta Champions: al Bernabeu si sfidano Real Madrid e Siviglia L'articolo Liga, Real Madrid-Siviglia: dove vedere la gara in Tv e in streaming è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.