Razionalismo a Palermo e Barocco a Milano | il linguaggio del potere nell’era dei

(Di lunedì 21 gennaio 2019) A 1500 chilometri di distanza due mostre che capovolgono il luogo comune: "" per, "" per. Parlando del passato remoto o di un passato prossimo riflettono sui vuoti di senso delle parole utilizzate dalla mostra in corso alla "Fondazione Prada" è in realtà molto più politica di quel che fa pensare il suo titolo Sanguine. Luc Tuymans on baroque (sino al 29 febbraio).Anabasi di Daniele Franzella è costruita con grandi oggetti surreali all'interno della "Casa del Mutilato" voluta da Mussolini ed enfaticamente denominata "Tempio Munito Fortezza Mistica".All'olandese Luc Tuymans Fondazione milanese ha dato carta bianca per concepire un percorso che si sviluppa tra più di 80 opere realizzate da 63 artisti provenienti da ogni parte del mondo. E Tuymans ha utilizzato l'occasione per proporre una ...