Ravenna | scritta preside gay a scuola Il dirigente Gianluca Dradi a Sky

"Il preside è gay" : scritta sui muri della scuola a Ravenna/ Il dirigente del Liceo Oriani "non la cancellerò" : Ravenna, scopre scritta sui muri della scuola 'il preside è gay': il dirigente scolastico , che non è omosessuale, ndr, replica 'non cancellerò quella frase'

