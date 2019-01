Ragusa | incidente stradale | tre morti | arrestato un 22enne

Blastingnews

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Quello che si è verificato nelle scorse ore nella provincia di, precisamente sulla strada che collega Ispica a Rosolini, è un vero e proprio dramma in cui a perdere la vita sono state ben tre persone, due delle quali davvero giovanissime. Unche non ha lasciato alcuno scampo ad una donna di 54 anni, Rita Barone, ad una ragazza appena diciassettenne, Aurora Sorrentino (figlia della prima vittima) e ad un ragazzo, Cristian Minardo, il fidanzato della giovane. I tre erano a bordo della stessa automobile al momento del tragico impatto. L'unico superstite, secondo quanto riferisce il quotidiano La Repubblica, si trovava a bordo dell'altra autovettura conivolta. Quest'ultimo, dopo aver ricevuto le cure dei soccorsi, è stato fermato dalle forze dell'ordine in quanto il suo tasso alcolemico era ben oltre quello permesso.Tragedia a: tre vittime per un ...