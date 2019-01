Prosecco | ogni bottiglia erode circa 4 chilogrammi di terreno

wired

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Bollicine per aperitivi e brindisi. Il, soprattutto negli ultimi anni, ha raggiunto una popolarità enorme, tanto che la sua produzione è aumentata rapidamente, facendo delle colline del nord-est d’Italia il luogo in cui vengono realizzati alcuni dei migliori prosecchi del mondo. Ma, ora, secondo un nuovo studio dell’Università di Padova pubblicato sul sito peer-review BioRrxiv ildi quei vigneti si sta sbriciolando a un ritmo davvero molto elevato.Tra le città di Valdobbiadene e Conegliano, in provincia di Treviso, ovvero nelle aree più tradizionali della produzione del, la nuova analisi ha stimato che vengano erose400mila tonnellate di suoloanno nei vigneti. La regione, precisano i ricercatori, produce90 milioni di bottiglie diall’anno, il che equivale a dire che 4,4disono persi per...