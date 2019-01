Pronostico Siviglia vs Barcellona, Copa del Rey 23-01-2019 e Analisi

lanotiziasportiva

: Real Madrid-Siviglia Liga spagnola 19-01-2019:pronostico e formazioni - camilliadi : Real Madrid-Siviglia Liga spagnola 19-01-2019:pronostico e formazioni - cassapronostici : Pronostico Real Madrid – Siviglia sabato 19 gennaio 2019 -

(Di lunedì 21 gennaio 2019), mercoledì 23 gennaio. E’ sicuramente la sfida più prestigiosa dei quarti di finale delladel Rey. Ilcapolista della Primera Division fa visita aldi Pablo Machin per continuare a vincere, ma al ”Sanchez Pizjuan” non sarà facile contro una squadra che nell’ultimo periodo non ottiene risultati positivi.della partita.Come arrivano?Ilarriva da tre sconfitte consecutive e l’umore non può essere di certo alle stelle: una vittoria potrebbe ridare entusiasmo a tutto l’ambiente. In campionato ha perso nell’ultimo turno al ”Bernabeu” contro il Real Madrid per 2-0 (gol di Casemiro e Modric). Ora la squadra di Pablo Machin è quarta a tre lunghezze proprio dal Real terzo. Il, nei turni precedenti, ha superato a fatica il Villanovense ...