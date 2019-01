Pro Piacenza verso la cancellazione dalla Serie C a metà campionato | l’ennesima farsa

La farsa del Pro Piacenza in Serie C : Stava per mandare in campo dei ragazzini per rimediare allo sciopero dei suoi giocatori, che sono in sciopero: probabilmente la squadra sarà esclusa dal campionato

Serie C - Pro Piacenza-Alessandria rinviata : tesseramenti dubbi - la Lega indaga : ... così ha parlato il presidente Gravina: "Chi non rispetta le regole e i principi della competizione sportiva non deve far parte del nostro mondo - ha spiegato a www.gianlucadimarzio.com - Gara ...

Serie C - rinviata Pro Piacenza-Alessandria : PIACENZA - Le cose si mettono male per il Pro Piacenza : la squadra rossonera sarebbe dovuta scendere in campo contro l' Alessandria nel match delle 14.30, poichè, se non l'avesse fatto, si sarebbe ...

Serie C - nuovo sciopero da parte dei calciatori di Matera e Pro Piacenza : Ancora guai in Serie C, Matera e Pro Piacenza devono fare i conti con problemi dal punto di vista finanziario. Oggi l’Aic annuncia nuove agitazioni, previsti altri scioperi. L’Assocalciatori fa sapere con un comunicato che “i calciatori professionisti tesserati per il Matera, attualmente in attesa dello svincolo per morosita’ da parte del Collegio Arbitrale, richiamando tutte le motivazioni gia’ esposte a ...

Serie C - Matera e Pro Piacenza : indetto lo sciopero dei calciatori : I giocatori di entrambi i club non scenderanno in campo domenica a seguito dei mancati adempimenti retributivi da parte delle società. L'articolo Serie C, Matera e Pro Piacenza: indetto lo sciopero dei calciatori è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Scioperi giocatori Matera e Pro Piacenza : ANSA, - ROMA, 18 GEN - Ancora problemi, in Serie C, per Matera e Pro Piacenza, società alle prese con problematiche finanziarie che si riflettono sulle rispettive squadre. Infatti il mancato pagamento ...

Pro Piacenza - niente trasferta a Siena : arriva la radiazione : Si sta giocando una giornata molto importante valida per il campionato di Serie C, un turno in grado di portare importanti indicazioni per il futuro. Situazione sempre più drammatica in casa Pro Piacenza, la squadra non si è presentata per la trasferta di oggi contro il Siena, terza partita consecutive senza giocare dopo quelle contro Pro Vercelli e Juventus U23, successo per il Siena a tavolino 3-0. Ormai imminente la radiazione, la ...

Serie C - la nota della Juventus U23 sulla gara con il Pro Piacenza : ALESSANDRIA - Juventus U23 - Pro Piacenza non si è giocata. I rossoneri, infatti, non si sono presentati al Moccagatta per la gara odierna. Gli emiliani, dopo aver fatto lo stesso contro la Pro ...

Serie C - il Pro Piacenza sciopera ancora : niente Juventus U23 : ALESSANDRIA - Il Pro Piacenza non si è presentato al Moccagatta per la gara odierna contro la Juve U23 . Gli emiliani, dopo aver fatto lo stesso contro la Pro Vercelli , proseguono lo sciopero, non ...

Pro Piacenza verso esclusione da serie C : ANSA, - ROMA, 27 DIC - La Pro Piacenza, squadra del girone A del campionato di serie C, ha dato seguito all'annuncio di 'sciopero' non presentandosi oggi allo stadio Moccagatta di Alessandria dove ...

Pro Piacenza - nuovo forfait : emiliani verso l’esclusione dal campionato : Gli emiliani hanno disertato il match con la Juve U23. Si tratta del secondo forfait consecutivo, al quarto scatterà l'esclusione dal campionato. L'articolo Pro Piacenza, nuovo forfait: emiliani verso l’esclusione dal campionato è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.