Polizia Locale Lombardia Targhe per Savarino | Zanardini e Iussa

Como : domani onorificenze agenti Polizia Locale - targa per Savarino : Milano, 19 gen. (AdnKronos) - L'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e polizia locale della Regione Lombardia Riccardo De Corato consegnerà domani 20 gennaio, le onorificenze agli operatori di polizia locale che si sono distinti in particolari episodi avvenuti nel 2017. La cerimonia si terrà in oc

Como : domani onorificenze agenti Polizia Locale - targa per Savarino (2) : (AdnKronos) - Saranno tre i riconoscimenti alla memoria che verranno consegnati: una targa ai familiari dell'agente Nicolò Savarino, ucciso il 12 febbraio del 2012 travolto da un Suv a Milano; riconoscimenti per il vice comandante della polizia locale di San Donato, Massimo Iussa, colpito a morte in

Ispica - si celebra lunedì 21 la festa del Patrono della Polizia Locale : Tocca a Ispica quest'anno l'organizzazione della festa provinciale della Polizia Locale, in occasione del Santo Protettore, San Sebastiano, in programma il prossimo 21 gennaio. Il comandante, Lucia ...

Festa provinciale della Polizia Locale ad Ispica : Sarà celebrata a Ispica quest’anno la Festa provinciale della Polizia Locale in occasione del Santo Protettore San Sebastiano.

Perilli : prosegue potenziamento Polizia Locale - buon lavoro a nuovi agenti : Roma – “Con le 500 nuove assunzioni di agenti, prosegue il potenziamento della Polizia Locale a Roma. Gia’ nel 2018 infatti hanno preso servizio altri 400 agenti. Grazie alla sindaca Virginia Raggi e alla sua squadra, i romani conosceranno un maggiore controllo del territorio, piu’ decoro e piu’ sicurezza”. “Ai nuovi assunti e tutto il Corpo di Polizia Locale i nostri migliori auguri di buon lavoro. Il ...

A Modica un corso per i pensionati della Polizia Locale : Si è tenuto a Modica un corso di aggiornamento per i pensionati e quanti vogliono impegnarsi nel volontariato, della Polizia Locale

Parla il sindaco e gli agenti si allontanano - nuova protesta della Polizia Locale a Milano : nuova protesta degli agenti della polizia locale di Milano contro l' introduzione del cartellino decisa dal Comune. Un gruppo di 'ghisa' ha simbolicamente fatto alcuni passi indietro durante l'...

Milano. Spray al peperoncino e nuove protezioni per gli agenti di Polizia locale : Lo Spray al peperoncino entrerà nella dotazione degli agenti della Polizia locale di Milano. Sono stati acquistati i primi cinquecento

Brescia : Polizia Locale arresta 2 uomini e sequestra 2 etti di eroina : Milano, 8 gen. (AdnKronos) - Due uomini arrestati e due etti di eroina sequestrata. E' il bilancio di un'operazione della polizia locale di Brescia conclusa nel tardo pomeriggio di ieri. Gli agenti di una pattuglia in borghese stava tenendo sotto controllo i movimenti sospetti di un 35enne di origin

Befana della Polizia Locale : raccolti generi alimentari per beneficenza : Befana della Polizia Locale a Modica. raccolti generi alimentari e articoli vari. Andranno in beneficenza. Saranno distribuiti dall'associazione

Saldi : Polizia Locale Milano controlla 250 negozi - 44 violano regole : Milano, 5 gen. (AdnKronos) - Al via oggi i Saldi a Milano ma la polizia locale già da qualche settimana ha cominciato ad eseguire controlli sul rispetto del regolamento regionale del commercio, che vieta la vendita promozionale nei trenta giorni precedenti alla partenza ufficiale dei Saldi. In parti

Polizia Locale Modica : 99 denunce nel 2018 : 99 le persone denunciate dal Nope (Nucleo Operativo di Polizia Edilizia ed Ecologica) della Polizia Locale di Modica nel 2018. Report di fine anno.

Santori (LEGA) : Municipio X - intervenire per aumento tumori in comando Polizia Locale : Roma – “Chiediamo immediatamente un intervento della Asl e del Campidoglio per stabilire quali siano le motivazioni dell’incidenza del numero di tumori tra gli agenti del comando di Polizia Locale del X Mare”. Lo dichiara in una nota Fabrizio Santori, dirigente regionale della Lega Lazio. “Il numero esponenzialmente piu’ alto di malati oncologici di Via Capo delle Armi rispetto alla incidenza statistica romana ...

Laccio del cane al collo e percosse perché vuole lasciarlo : bloccato dalla Polizia locale : Ha usato il guinzaglio del cane come arma di offesa. L'ha stretto al collo di una donna 'colpevole' di non voler più subire offese e violenze e di voler fare le sue scelte in piena libertà. L'avrebbe potuta anche uccidere. Il gravissimo episodio è accaduto a Napoli. L'aggressore non tollerava l'idea che la compagna lo volesse lasciare, e ha agito così pubblicamente, in strada, in pieno centro, ai Gradoni a Chiaia. Ciò ha permesso di dare ...