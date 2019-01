Pil | la peggiore frenata dal ' 90 Il conto di Trump alla Cina di Xi

Giappone - rivisto Pil terzo trimestre - peggiore contrazione da quattro anni : L'economia del Giappone ha registrato nel terzo trimestre la peggiore contrazione da oltre quattro anni , nuovo segnale di indebolimento dell'economia mondiale dopo il rallentamento della crescita evidenziato da recenti dati macroeconomici in Cina e Australia.

Crescita - Istat rivede al ribasso il dato sul terzo trimestre : “Pil a -0 - 1%”. E’ il dato peggiore dal giugno 2014 : L‘Istat ha rivisto al ribasso il dato sul pil del terzo trimestre: la stagnazione emersa dalle prime stime diventa un calo dello 0,1%. Si tratta del dato peggiore dal secondo trimestre 2014. Non si può parlare di recessione, perché quella definizione si applica quando la discesa continua per almeno tre trimestri. Ma resta il fatto che la frenata è conclamata. La variazione acquisita per il 2018 è pari a +0,9% contro l’1% della ...