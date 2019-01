Per essere felici bisogna rallentare Vi spiego come iniziare

Jovanotti a Viareggio : nonna 70enne si sveglia alle quattro Per essere la prima per i biglietti : nonna Lilli ha messo al fuoco il sugo ed è stata tra le centinaia di persone in fila per un tagliando del Jova Beach Party

Gagliardini può essere un affare Per il Toro : TORINO - Premessa doverosa: non c'è una trattativa e, per adesso, nessun contatto. Ma è un'operazione che gli esperti di mercato non scartano a priori se tra le due società c'è la volontà di portarla ...

Di Maio : M5S non deve essere ideologicamente contrario a grandi oPere : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Gli Ex-Otago pronti Per Sanremo : 'Paura dell'Ariston? Faremo finta di essere in tour' : Corochinato è il nuovo album di inediti degli Ex-Otago, in uscita il prossimo 8 febbraio. Due anni e mezzo dopo l'uscita del disco Marassi, la band genovese torna con un nuovo progetto discografico ...

Perché la scienza non può essere un dogma : Cosa potrebbe accadere se la scienza diventasse ideologia e venisse canonizzata in guisa di articolo di fede, se ogni critica fosse stigmatizzata come eresia e su di essa si avventasse il Malleus Maleficarum del potere e del suo clero opportunista? Questo mi pare l’obiettivo del malaccorto “Patto trasversale per la scienza” promosso da Burioni e firmato, tra gli altri, dai noti epistemologi Matteo Renzi e Beppe Grillo. Come già evidenziato da ...

Le Persone che bevono caffè amaro hanno più probabilità di essere psicopatici! : Attenzione attenzione voi tutti amanti del caffè amaro. Sembra che qualcosa nella vostra mente non funzioni. Bufala o verità? A voi spetta decidere. Nello specifico, pare che se tra le vostre preferenze alimentari svettano i gusti amari (ad esempio il caffè, i ravanelli o l’acqua tonica) potreste avere istinti psicopatici e con un forte narcisismo. Così sembra abbia stabilito una ricerca su 1.000 persone dell’Università di Innsbruck ...

Sci alpino - Lindsey Vonn shock : “Quella di Cortina può essere la mia ultima gara”. Ritiro in vista Per il il fenomeno? : Lindsey Vonn potrebbe avere concluso la sua carriera questa mattina, al termine del superG di Cortina d’Ampezzo. La statunitense ha saltato una porta a metà gara e ha concluso male il fine settimana del suo rientro in gara. La più grande sciatrice di tutti i tempi potrebbe appendere gli sci al chiodo con anticipo come ha dichiarato alla tv austriaca ORF: “Non vorrei smettere, ma il dolore alle ginocchia è troppo forte. Mi prendo ...

"È soggetto Pericoloso". Ma l'accattone rumeno non può essere espulso : La Cassazione ha deciso: niente rimpatrio per l'uomo originario della Romania ritenuto "pericoloso" dalla Questura perché resosi responsabile di accattonaggio e vagabondaggio.Per l'uomo era stato oridinato il rimpatrio con "divieto di fare ritorno nel Comune di Salerno". Ma la Cassazione ha sancito l'illegittimità del provvedimento e le accuse mosse al rumeno sono così cadute.Come riporta Il Tempo, nel luglio del 2013 gli agenti della Polizia ...

Come cercare Persone su Instagram senza essere iscritti : Anche se Instagram è un social network piuttosto diffuso, ci sono ancora moltissime persone che preferiscono non registrarsi. In questa guida odierna tratteremo un argomento che dovrebbe interessare a questa cerchia di utenti, ossia Come leggi di più...

Legge 104 : Permessi e preavviso - quando possono essere negati : Legge 104: permessi e preavviso, quando possono essere negati permessi Legge 104: come funziona il preavviso Legge 104: permessi e preavviso, quando possono essere negati permessi Legge 104: quando vengono negati Come abbiamo già visto in precedenti articoli sulla Legge 104, tra le agevolazioni consentite ai beneficiari spiccano i permessi retribuiti. Nell’ordine di 3 giorni al mese. permessi che sono disciplinati dal testo della Legge 104 e ...

Genova - 17enne può oPerarsi Per diventare maschio/ La sentenza del tribunale : "Così si tutela suo benessere" : Una 17enne può operarsi per diventare maschio, lo ha deciso il tribunale di Genova con una sentenza: "Così si tutela suo benessere"

Chi vuol essere milionario - Gerry Scotti batte la Rai : ascolti e share - Paola Perego e SuPerbrain ko : Il ruggito di Gerry Scotti spaventa viale Mazzini. Chi vuol essere milionario? su Canale 5 ha battuto Superbrain su Raiuno nella sfida degli ascolti. Il quizzone di Scotti ha totalizzato 2,941 milioni di telespettatori (share del 13,9%) contro i 2,791 milioni del quiz di Paola Perego, fermatasi a un

ActionDash è uno strumento Per il Benessere Digitale utilizzabile con Android 5.0 e versioni successive : ActionDash è un'applicazione che offre la possibilità di rendersi conto di quanto e come si utilizza lo smartphone tramite una serie di statistiche che sensibilizzano l'utente per evitare dipendenza o abusi. Lo strumento porta il Digital Wellbeing (Benessere Digitale) di Google sui dispositivi Android che non sono aggiornati a Android 9 Pie con l'aggiunta di funzionalità che offrono maggiori possibilità. L'articolo ActionDash è uno strumento ...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Le mire di Putin nei Balcani Per non essere circondato dalla Cina : Putin è stato accolto trionfalmente a Belgrado. I Balcani sono di nuovo terreno di scontro, per ora solo strategico, tra grandi potenze