Penalizzazione Chievo Verona | Campedelli tuona | “trattamento non equanime”

Campedelli ha parlato della penalizzazione comminata alla sua squadra, una vicenda a dir poco scabrosa "Quando sarà il tempo, quando non sarò più il presidente del Chievo, sarà il caso di parlare di questa vicenda – ha dichiarato-. È una vicenda in cui ci sono state delle sentenze prima e dopo ben precise, in cui hanno detto l'esatto contrario di quanto detto con noi, io faccio il notaio e noto queste cose. Non è mio costume lamentarsi, però devo dire che il trattamento non è stato equanime". Dunque prima o poi Campedelli spiegherà le sue motivazioni, al momento solo allusioni.