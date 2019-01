Pattinaggio di figura | Europei 2019 | quando gareggiano Guignard-Fabbri? Date | programma

Pattinaggio di figura - Europei 2019 : Charlène Guignard e Marco Fabbri pronti alla nuova sfida. Scontro con i russi per il bronzo : Archiviata la gioia per il terzo posto alla Finale Grand Prix di Vancouver, Charlène Guignard e Marco Fabbri scaldano i motori per una nuova, entusiasmante, difficilissima sfida: conquistare la prima medaglia della carriera al Campionato Europeo, al via il 21 gennaio presso l’Arena Sportiva della città bielorussa di Minsk. Con l’oro virtualmente già al collo degli imprendibili francesi Gabriella Papadakis- Guillaume Cizeron, i quali ...

Pattinaggio di figura - Europei 2019 : Carolina Moscheni e Andrea Fabbri - la grande opportunità della terza coppia azzurra : Chissà se appena quattro anni fa Carolina Moscheni e Andrea Fabbri, coppia di danzatori azzurra che esordirà al prossimo Campionato Europeo di Pattinaggio di figura in programma a Minsk (Bielorussa) dal 21 al 27 gennaio, avessero mai solo pensato di poter gareggiare insieme in una gara così importante. Eppure, il destino degli atleti allenati da Barbara Fusar Poli, Stefano Caruso, Corrado Giordani e Stefano Pellizzola si era già incrociato più ...

Pattinaggio di figura - Europei 2019 : prova importante per Jasmine Tessari e Francesco Fioretti - la seconda coppia che vuole andare lontano : Mentre Barbara Fusar Poli e Maurizio Margaglio incantavano il mondo del Pattinaggio di figura all’inizio del nuovo millennio conquistando importanti titoli mondiali ed Europei, un’altra coppia stava lentamente intraprendendo una lunga scalata verso le posizioni di vertice. Si trattava di Federica Faiella e Massimo Scali che, nel 2010, conquistarono una meravigliosa medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali di Torino. Dopo quella ...

Pattinaggio figura – Torino ospiterà le finali di Grand Prix 2019-2020 : L’ISU ha assegnato all’Italia l’organizzazione dell’ultimo atto del circuito internazionale di Pattinaggio di Figura della prossima stagione. Al Palavela le performance dei migliori atleti Senior e Junior al mondo Grande notizia per il mondo del ghiaccio azzurro: l’International Skating Union ha assegnato all’Italia l’organizzazione delle finali di Grand Prix 2019-2020. Come comunicato proprio ...

Pattinaggio figura - Campionati Italiani 2019 – Exploit di Grassl e Tornaghi : tutti i risultati : Il 16enne altoatesino e la 15enne milanese sono i nuovi campioni tricolori delle gare individuali. Guignard-Fabbri al primo sigillo nella danza; Della Monica-Guarise tra le coppie di artistico e le Hot Shivers nel sincronizzato confermano il titolo Sorrisi smaglianti e medaglie in bella vista. Si chiude con la cerimonia dei podi, tra gli applausi del Palaghiaccio di Trento, la quarta e ultima giornata dei Campionati Italiani 2019. ...

Pattinaggio di figura - campionati italiani 2019 : i big non deludono - a metà gara pronostici rispettati : A metà gara pronostici rispettati: Guignard-Fabbri guidano nella danza, Della Monica-Guarise primi tra le coppie di artistico e Rizzo al comando tra gli uomini. Beccari in testa al femminile ma con Tornaghi e Gutmann vicinissime Big in pista, applausi, cori e sorrisi sugli spalti. Un’altra grande festa di sport a Trento per la terza giornata dei campionati italiani di Pattinaggio di figura. Sul ghiaccio in programma le ultime prove ...

Pattinaggio di Figura - Frangipani e Piredda si aggiudicano il titolo italiano junior : Nella seconda giornata di gare al Palaghiaccio di Trento i due sedicenni monopolizzano le gare individuali. Contarino-Pauletti sono i vincitori tra le coppie di artistico Arrivano i primi verdetti dai Campionati Italiani 2019 di scena al Palaghiaccio di Trento. In una seconda giornata di gare lievemente rallentata nei programmi da un piccolo problema tecnico in pista poi prontamente rientrato, Gabriele Frangipani, Marina ...

Pattinaggio di figura - partiti i Campionati Italiani 2019 : tutti i risultati dopo il corto degli atleti junior : Nella giornata d’apertura della rassegna tricolore Gabriele Frangipani, Marina Piredda e la coppia Contarino-Pauletti al comando dopo il primo segmento di gara Subito spettacolo e grandi esibizioni nella prima giornata dei Campionati Italiani 2019 di Pattinaggio di figura: oggi al Palaghiaccio di Trento sono andati infatti in scena i programmi corti dell’individuale maschile, femminile e coppie di ...

Suzuki insieme a FISG per sostenere Pattinaggio di figura : ... che la vede sponsor ufficiale dal 2013 della Federazione e sostenitrice, tramite una collaborazione pluriennale, della stella della squadra Nazionale, Carolina Kostner, campionessa del mondo 2012. ...

Suzuki insieme a FISG ai Campionati Italiani 2019 di Pattinaggio di figura : Dal 13 al 16 dicembre si svolgeranno, a Trento, i Campionati Italiani 2019 di pattinaggio di figura. Il marchio Suzuki è da sempre vicino al mondo dello sport ed è Sponsor di FISG-Federazione italiana sport del Ghiaccio dal 2013 Suzuki è a fianco della FISG-Federazione italiana sport del Ghiaccio che, dal 13 al 16 dicembre, nella splendida cornice del Palaghiaccio di Trento, parteciperà ai Campionati Italiani 2019 di pattinaggio di figura, ...

