Pattinaggio artistico | Europei Minsk 2019 | il calendario completo Programma | orari e tv

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : i favoriti delle coppie; James-Ciprès e Tarasova-Morozov - scontro per il titolo nelle coppie di artistico. Della-Monica-Guarise vedono il bronzo : Ai Campionati Europei di Pattinaggio di figura che si svolgeranno nella città di Minsk (Bielorussia) dal 21 al 27 gennaio, assisteremo a delle gare di alto profilo. Nello specifico, sarà particolarmente interessante godere dello spettacolo offerto dalla specialità delle coppie di artistico. A competere per la medaglia d’oro saranno due coppie, quella francese formata da Vanessa James e Morgan Ciprès, freschi vincitori delle Finali Grand ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : la grande occasione di Nicole Della Monica e Matteo Guarise. Caccia al bronzo per gli azzurri! : Una sola parola. Lottare. Nicole Della Monica e Matteo Guarise affilano le lame per il Campionato Europeo 2019 di Pattinaggio artistico, in scena nella fredda Minsk (Bielorussia) dal 21 al 27 gennaio, dove potrebbero conquistare per la prima volta in carriera una gloriosa medaglia. I due secondi posti ottenuti nelle tappe del circuito ISU Grand Prix di Helsinki e Mosca (Rostelecom Cup) e la successiva storica qualificazione alla Finale di ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : solo il regolamento impedisce alla Russia di monopolizzare le prime sette posizioni. Dominio assoluto nel singolo femminile : È proprio vero. solo il regolamento ISU, che prevede la partecipazione di soli tre atleti nelle principali competizioni internazionali, impedisce alla fortissima squadra russa di monopolizzare nella specialità del singolo femminile almeno le prime sette posizioni al Campionato Europeo di Pattinaggio artistico, pronto ad andare in scena nella città di Minsk (Bielorussa) dal 21 al 27 gennaio. Un Dominio assoluto che vede, oltre ovviamente il ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini sul ghiaccio di Minsk per crescere e proseguire la tradizione : Ma quanto è difficile la specialità delle coppie di artistico? I numeri parlano chiaro. Ai prossimi Campionati Europei che andranno in scena a Minsk dal 21 al 27 gennaio 2019 si sfideranno infatti solo 12 coppie, dato più basso da quando è stato introdotto l’ISU Judging System. Fortunatamente la nostra piccola tradizione, nonostante il numero esiguo, può vantare atleti di buon livello, proprio come Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, da ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : il ritorno tra i grandi di Lucrezia Gennaro - a Minsk per ricominciare dopo lo stop : Il vivaio del singolo femminile italiano è in questo momento in grande fermento. In occasione dei Campionati d’Europa di Pattinaggio artistico che andranno in scena nella capitale bielorussa di Minsk dal 21 al 27 gennaio, avremo l’occasione di assistere, oltre a quello di Lara Naki Gutmann, all’esordio continentale della pattinatrice trevigiana Lucrezia Gennaro. L’atleta classe 2001, tesserata con l’Ice Skate ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : come vederli in tv e streaming. Il programma e il palinsesto : Gli Europei 2019 di Pattinaggio artistico si disputeranno a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 27 gennaio. La 101^ edizione della rassegna continentale si preannuncia particolarmente appassionante e avvincente, ci aspetta una settimana spettacolare con i migliori interpreti di questo sport che si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. L’Italia dovrà purtroppo fare a meno di Carolina Kostner che è alle prese con un infortunio ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : Matteo Rizzo - obiettivo top 5! Nuovo programma libero per incantare tutti : Due anni fa è stato una sorpresa, l’anno scorso una rivelazione. Grazie agli straordinari risultati raggiunti nel corso del tempo Matteo Rizzo si appresta ora ad affrontare i primi Campionati Europei di Pattinaggio artistico, che si svolgeranno a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 27 gennaio, da protagonista assoluto. Il gioiellino azzurro allenato da Franca Bianconi arriva all’importante rassegna continentale dopo aver conquistato una ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : Daniel Grassl al debutto in società. Due programmi molto ambiziosi per stupire : Tra gli atleti azzurri che faranno il loro debutto ai prossimi Campionati Europei di Pattinaggio artistico, in programma nella capitale bielorussa di Minsk dal 21 al 27 gennaio, i riflettori saranno particolarmente puntati su Daniel Grassl, sedicenne altoatesino che nella prima parte di stagione ha catturato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori di tutto il mondo per via del suo impressionante bagaglio tecnico. L’atleta ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : alla scoperta di Lara Naki Gutmann - giovane promessa azzurra in rampa di lancio : La squadra della Nazionale azzurra di Pattinaggio artistico che tra meno di una settimana affronterà i Campionati Europei, quest’anno in programma nella città di Minsk (Bielorussia), è un mix perfetto tra pattinatori veterani e nuove, giovanissime, promesse. Tra queste spicca Lara Naki Gutmann, sedicenne di Rovereto tesserata con il Circolo Pattinatori Artistici di Trento, società sportiva già passata agli onori delle cronache per aver ...

Pattinaggio artistico - Europei Minsk 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Manca solo una settimana a uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione. Dal 21 al 27 gennaio infatti, l’Arena Sportiva della città di Minsk (Bielorussia) ospiterà i Campionati Europei di Pattinaggio artistico, quest’anno giunti all‘edizione numero centoundici. La Nazionale azzurra si presenterà sul ghiaccio bielorusso con una squadra competitiva, ben bilanciata tra veterani e giovanissime promesse. I riflettori ...

Pattinaggio artistico - Mentor Torun Cup 2019 : Marina Piredda trionfa in categoria Senior - quinto posto per Lara Naki Gutmann. In campo maschile seconda posizione per Gabriele Frangipani : Archiviata la pausa natalizia, la Nazionale azzurra di Pattinaggio artistico ha ripreso il suo cammino internazionale continuando a registrare importanti risultati. Sul ghiaccio della Tor-Tor Arena di Mentor (Polonia) è infatti andata in scena questa settimana la Mentor Torun Cup 2019, classico appuntamento di inizio anno giunto all’ottava edizione. La giovanissima Marina Piredda, all’esordio nella massima categoria, ha conquistato ...

Pattinaggio artistico - l’Italia verso gli Europei. Senza Carolina Kostner - fari puntati su Guignard-Fabbri e Della Monica-Guarise : Manca sempre meno ai Campionati Europei di Pattinaggio artistico, uno degli appuntamenti più attesi Della stagione, in programma nella città di Minsk (Bielorussia) dal 21 al 27 gennaio. Nonostante l’asSenza di peso Della regina Carolina Kostner, ancora fuori per infortunio, l’Italia si presenta alla rassegna continentale con una squadra agguerritissima, capitanata dai veterani Nicole Della Monica-Matteo Guarise e Charlène ...