Partita Iva e omessa fatturazione | lettere del fisco in arrivo | le sanzioni

Partita Iva 2019 : passaggio a regime forfettario è possibile dai minimi? : Partita Iva 2019: passaggio a regime forfettario è possibile dai minimi? regime forfettario e minimi, si può fare il passaggio? In merito alla Partita Iva, ci saranno delle modifiche importanti nel corso del prossimo anno, con l’introduzione della flat tax. Una misura che di fatto estenderà il regime forfettario a tutte le partite Iva con redditi annui inferiori a 65.000 euro. Il regime forfettario è un regime agevolato che è seguito al ...

Conto corrente gratis e online per Partita Iva o autonomi. Quali sono : Conto corrente gratis e online per Partita Iva o autonomi. Quali sono Partita iva o autonomi, i conti correnti gratis Il Conto corrente gratis è una parola chiave di primaria importanza per i lavoratori autonomi con Partita Iva. Abituati a spese fuori dal comune ogni anno per gestire la propria attività e non andare in perdita, un Conto corrente a zero spese è la soluzione migliore per questo tipo di lavoratore, poiché abbatte le spese di ...

DIRETTA BASKONIA MILANO/ Info streaming e tv : Partita decisiva in chiave playoff per Olimpia - Basket Eurolega - : Eurolega, Basket: DIRETTA BASKONIA MILANO. Info streaming video e tv: per l'Olimpia la partita della Fernando Buesa Arena è fondamentale nella corsa ai playoff.

Partita Iva e regime forfettario 2019 : falso lavoro autonomo - i rischi : Partita Iva e regime forfettario 2019: falso lavoro autonomo, i rischi regime forfettario 2019 e Partita iva, il falso lavoro Importanti novità all’orizzonte per chi una Partita Iva, oltre alle modifiche rispetto a requisiti e condizioni del regime forfettario. “Disposizioni per il contrasto del falso lavoro autonomo” è il nome del disegno di legge presentato dalla senatrice del M5S Nunzia Catalfo. L’obiettivo della proposta legislativa è di ...

Inter - Partita la trattativa per il riscatto di Politano (RUMORS) : Uno degli acquisti della scorsa estate che hanno fatto maggiormente la differenza in casa Inter è stato sicuramente l'esterno, Matteo Politano. Il giocatore è arrivato in prestito oneroso da cinque milioni di euro (pagato con il cartellino di Odgaard) con diritto di riscatto fissato a venti milioni di euro. Un riscatto che, però, sembra essere scontato visto che la società nerazzurra non vuole ripetere quanto successo lo scorso anno con Joao ...

Supercoppa in Arabia - non serviva una Partita per iniziare a indignarsi : Verrà ricordata come la partita della discordia quella che si giocherà a Jedda, in Arabia Saudita, mercoledì 16 gennaio: il match di Supercoppa tra Juventus e Milan che ormai da diverse settimane sta facendo tanto parlare di sé. Sono molteplici le polemiche nate attorno a questo caso, soprattutto dopo la diffusione della Lega Calcio di un comunicato stampa in cui veniva dichiarato che le donne non avrebbero potuto accedere allo stadio ...

Billionaire - lusso senza rivali. Modelli agé per la Partita di polo : E così la collezione Autunno/Inverno si ispira fortemente all'eleganza sportiva del mondo equestre. I membri del Monte Carlo polo Team, vestiti con caschi, selle e stivali da equitazione tutti ...

Bayern Monaco-Milano - Eurolega 2019 : una Partita decisiva. L’Olimpia si gioca la stagione : Dimenticare in fretta la sconfitta contro il Barcellona: questa la parola d’ordine per l’Olimpia Milano, che si appresta a volare in Germania per una trasferta fondamentale nel cammino della formazione di Simone Pianigiani nell’Eurolega 2018-2019 di basket. Mike James e compagni affronteranno domani sera il Bayern Monaco, nella diciottesima giornata della regular season della massima competizione europea. Sfida da vincere a ...

Cagliari - una controPartita per arrivare a Mancosu : Alessandro Deiola , centrocampista di proprietà del Cagliari ma in prestito al Parma , può finire in Serie B. Come scrive il Corriere dello Sport , il club sardo lo vuole inserire nella trattativa con il Lecce per Marco Mancosu .

Reddito di cittadinanza - il sussidio potrebbe andare anche a chi aprirà una Partita Iva : Il Reddito di cittadinanza, strumento nato per combattere la povertà nella nostra penisola, arriverà nelle tasche anche di chi aprirà la Partita iva dopo aver fatto richiesta. L'importo avrà un valore massimo di 6 mesi e per un ammontare complessivo di 4680 euro. Questa è la nuova bozza del decreto che sta circolando in queste ore, che mette nero su bianco anche la stima complessiva delle famiglie in totale che usufruiranno dell'aiuto economico: ...

L'inghippo occulto della manovra. Ti trasformi da dipendente a Partita Iva e paghi solo il 15% di tasse : Tra meno di un mese potrebbe diventare il successore di Susanna Camusso alla guida della Cgil, ma la sfida con l'altro candidato Maurizio Landini si preannuncia all'ultimo voto. Eppure Vincenzo Colla, intervistato da La Stampa, parla già da leader, e fa già quello che ci si aspetta dal capo del più potente sindacato italiano: pungere il governo. A partire dai difetti contenuti a suo dire in una manovra che "guarda fino a ...

Partita Iva - come cambia : Regime forfettario per tutti i titolari di Partita IVA che nell'anno precedente hanno conseguito fino a 65.000 euro di ricavi o compensi. Regole di accesso semplificate e nuovi limiti per evitare l'...

Sampdoria-Milan - Coppa Italia : Partita in diretta televisiva su Rai 2 il 12 gennaio : Il campionato di Serie A è fermo per la sosta invernale, ma tra pochi giorni si disputeranno gli ottavi di finale della Coppa Italia. Tra i match di spicco ci sarà Sampdoria-Milan, in programma sabato 12 gennaio alle ore 18:00. La partita verrà disputata allo stadio Luigi Ferraris di Genova, con diretta Tv su Rai 2, e sarà disponibile anche in streaming su Rai Play. La squadra che si aggiudicherà questa sfida affronterà nei quarti di finale la ...