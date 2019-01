Parigi convoca l' ambasciatrice italiana dopo le accuse di Di Maio e Di Battista

Ambasciatrice italiana a Parigi convocata dal ministero francese dopo dichiarazioni Di Maio : Il ministero degli Esteri francese ha convocato l' Ambasciatrice italiana a Parigi , Teresa Castaldo, dopo le dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio , che ha accusato la Francia di impoverire l'Africa, alimentando per motivi economici i flussi di migranti, e ha auspicato che l'Unione europea prenda provvedimenti contro il Paese d'Oltralpe. "L' Ambasciatrice e' stata convocata dopo le dichiarazioni inaccettabili e senza fondamento delle ...

Frasi Di Maio - Parigi convoca Ambasciata : 17.16 L'ambasciatore italiano a Parigi, Teresa Castaldo, è stata convocata dal ministero degli Esteri francese per le affermazioni del vice premier, Luigi Di Maio, sull'immigrazione, che hanno chiamato in causa la Francia. Fonti diplomatiche francesi hanno commentato: "Queste dichiarazioni da parte di un'Alta autorità italiana sono ostili e senza motivo, visto il partenariato della Francia e dell'Italia in seno all'Unione Europea. Vanno lette ...