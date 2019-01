Papa Francesco sulla morte di 170 migranti | “È un dolore al cuore | cercavano un futuro”

Papa Francesco fa fuori monsignor Georg Ganswein dal coro della Cappella Sistina : Lo scandalo del coro della Cappella Sistina ha fatto il giro del mondo, con le accuse di maltrattamenti ai piccoli cantori e l'indagine in corso su una parte dei fondi destinati alla sua attività che sarebbe stata dirottata su conti correnti privati. L'inchiesta ha ...

Papa Francesco - in Vaticano c’è chi vuole un nuovo conclave : Alla tv tedesca Ard il cardinale Kasper ha detto ad alta voce ciò che molti hanno già capito da mesi in Vaticano. “C’è gente a cui semplicemente non piace questo pontificato. Vogliono terminarlo il più presto possibile e insomma, per così dire, vogliono tenere un nuovo conclave”. Era stato l’ex direttore dell’Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian, a usare per la prima volta in un editoriale dell’organo ufficiale Vaticano (all’indomani ...

Il dolore di Papa Francesco per le persone morte nel Mediterraneo : Roma, 20 gen., askanews, - 'Due dolori sono nel mio cuore. Uno è per l'attacco terroristico in Colombia e l'altro per il nuovo naufragio nel Mediterraneo'. Così ha detto Papa Francesco dopo la recita ...

Papa Francesco commemora i migranti morti nel Mediterraneo : "Cercavano solo un futuro" : "Penso alle 170 vittime naufraghi nel Mediterraneo, cercavano futuro per la loro vita. Vittime forse di trafficanti di esseri umani, preghiamo per loro. E per coloro che hanno la responsabilità di quello che è successo". Lo ha detto Papa Francesco al termine dell'Angelus odierno, nel quale ha definito la doppia tragedia nel Mediterraneo tra i suoi "dolori nel cuore".Il secondo riguarda la Colombia, scossa in questi giorni da ...

Papa Francesco : “Internet è una risorsa importante : ecco l’app per pregare insieme a me” : “In questa settimana sarà pubblicato il Messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che quest’anno contiene una riflessione sulle comunità della rete e la comunità umana. Internet e social media sono una risorsa del nostro tempo; un’occasione per stare in contatto con gli altri, per condividere valori e progetti, e per esprimere il desiderio di fare comunità. La rete può aiutarci anche a pregare ...

Migranti - Papa Francesco : prego per chi ha la responsabilità di 170 morti : Papa Francesco all'Angelus parla della nuova strage di Migranti e delle responsabilità di chi l'ha causata. "Ho due dolori nel cuore: Colombia e Mediterraneo. Penso alle 170 vittime del naufragio nel Mediterraneo cercavano futuro per la loro vita. Vittime forse di trafficanti. Preghiamo per loro e per coloro che hanno responsabilità per quello che è successo", ha detto il Papa.

C'è posta per te - Maria De Filippi porta Papa Francesco a Luigia : A C'è posta per te Maria De Filippi sta cercando l'anima gemella per Luigia . Nella caccia al pretendente della signora over gli autori del programma trovano un uomo che si chiama di nome Francesco e ...

Papa Francesco commissaria il Coro della Cappella Sistina : 'In un mondo lacerato da guerre, odi, nazionalismi e divisioni, la preghiera e l'impegno comuni per una maggiore giustizia non sono rimandabili. Sono omissioni che non possiamo permetterci', ha detto ...

Papa Francesco ha commissariato il coro della Cappella Sistina dopo gli scandali finanziari : dopo i recenti scandali finanziari Papa Francesco ha commissariato la Cappella Musicale Pontificia Sistina. Bergoglio ha, infatti, deciso che il coro più antico del mondo “venga inserito nell’Ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice, quale specifico luogo di servizio alle funzioni liturgiche Papali e nel contempo a custodia e promozione della prestigiosa eredità artistico-musicale prodotta nei secoli dalla Cappella stessa per le ...

Vaticano - Papa Francesco e il complotto per farlo dimettere. Bechis : 'C'è già la data - quando lo processano' : Fra il 21 e il 24 febbraio si svolgerà in Vaticano una sorta di 'sinodo straordinario dei capi delle presidenze episcopali di tutto il mondo con a tema la pedofilia e le regole che la Chiesa dovrebbe ...

Vaticano - Papa Francesco e il complotto per farlo dimettere. Bechis : "C'è già la data - quando lo processano" : Un complotto per costringere Papa Francesco alle dimissioni, proprio come capitato al suo predecessore Benedetto XVI. A far tremare il Vaticano stavolta non è un "corvo", ma il prestigioso cardinale tedesco Walter Kasper, grande sostenitore della candidatura di Bergoglio nel drammatico conclave del

Papa Francesco ha commissariato la Cappella Sistina : Doppio colpo di Papa Francesco che accelera la riforma della Curia Romana con due motu proprio con il primo dei quali abolisce il dicastero 'Ecclesia Dei' che era stato istituito da Giovanni Paolo II ...

Lessico Papale - il podcast che analizza le parole del Papa : oggi "Abusi - la road map di Francesco" : Una linea non solo teorica, ma una guida pratica per tutti i vescovi in vista del prossimo incontro dei rappresentanti delle Conferenze episcopali del mondo. Su questo tema si concentra il nuovo ...

Il Cardinale Kasper : “I nemici di Papa Francesco vogliono un nuovo Conclave” : Il presidente emerito del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani ha sostenuto che ci sono alcuni vescovi e preti che stanno approfittando della crisi degli abusi come piattaforma per far dimettere Bergoglio: "Usano il problema pedofilia per affossarlo ed eleggere un nuovo Pontefice"Continua a leggere