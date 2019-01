Pallavolo – Importanti novità da casa Millenium | nasce il settore beach volley

Pallavolo – PM Asci Potenza supera Vibrotek : 3 punti importantissimi in ottica salvezza : Successo importantissimo in ottica salvezza per PM Asci Potenza che supera Vibrotek e ottiene la sua prima vittoria stagionale Un altro passo in avanti per la PM Asci Potenza che porta a casa la prima vittoria e tre punti importantissimi in ottica salvezza. Ottima prova per le potentine guidate da Massimo Telesca e Luca Cameriero che confermano quanto di positivo visto la settimana scorsa. Primo set spumeggiante e tiratissimo con le due ...