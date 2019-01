Pallavolo | Coppa Italia Serie A2 | martedì la prima semifinale tra LPM Bam e Omag

Pallavolo – Samsung Galaxy A Coppa Italia : Igor e Imoco alle Final Four - eliminate Cuneo e Monza : Igor e Imoco raggiungono la Savino Del Bene alla Final Four di Verona, domani l’ultimo quarto di Final e Anche Igor Gorgonzola Novara e Imoco Volley Conegliano conquistano le Final i della Samsung Galaxy A Coppa Italia di Serie A1 Femminile, raggiungendo la Savino Del Bene Scandicci che aveva strappato il pass già sabato sera. Sia le azzurre di Massimo Barbolini, detentrici del trofeo, che le pantere di Daniele Santarelli centrano ...

Pallavolo - si torna in campo per definire le quattro semifinaliste della Samsung Galaxy A Coppa Italia : Samsung Galaxy A Coppa Italia , in tre giorni i match di ritorno dei quarti di finale Tre giorni per definire le quattro sfidanti delle Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia . Tra sabato 19 e lunedì 21 gennaio si disputeranno le gare di ritorno dei quarti di finale, al termine delle quali si conosceranno i nomi delle squadre che all’AGSM Forum di Verona, nel weekend del 2 e 3 febbraio, si contenderanno il trofeo. Cominceranno le due ...

Supercoppa Italiana in Arabia Saudita - il presidente della Lega Pallavolo femminile non ci sta : “il calcio dia un segnale forte” : Queste le dichiarazioni del presidente Fabris in merito alla disputa della finale di Supercoppa Italiana di calcio a Jeddah In merito alle limitazioni poste alla partecipazione delle donne alla partita della Supercoppa di calcio Italiana, limitata e circoscritta ad un solo settore del King Abdullah Sports City Stadium in Arabia Saudita, il presidente della Lega Pallavolo Serie A femminile Mauro Fabris ha dichiarato: “la Lega ...