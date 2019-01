Pallavolo | Campionati europei femminili | domani il sorteggio ad Istanbul

sportfair

(Di lunedì 21 gennaio 2019)diin programma dal 23 agosto all’8 settembre 2019,ildei pool Si terrà mercoledì ailper la composizione delle pool deiin programma dal 23 agosto all’8 settembre 2019. La rassegna continentale si presenta con una formula rinnovata a 24 squadre, suddivise nella prima fase in quattro pool che si svolgeranno in altrettanti paesi: Polonia, Ungheria, Slovacchia e Turchia, con quest’ultima che sarà anche sede delle Finali. La prima fase (23-29 agosto) vedrà scendere in campo le 24 nazionali con la formula del round robin: ogni formazione disputerà 5 partite per un totale di 60 incontri. Le ultime due classificate di ciascun girone verranno eliminate, le prime quattro (totale 16) avanzeranno alla fase ad eliminazione diretta che non prevede più, come in ...