Oxfam | in Italia il 5% della popolazione ha lo stesso patrimonio del 90% più povero

DIRITTI UMANI - Lunedì 10 dicembre alle 18.30 a cura di ActionAid - AMNESTY International Italia - Caritas - Emergency e Oxfam : 'DIRITTI a testa alta', fiaccolata in piazza Castello per celebrare la Dichiarazione universale dei DIRITTI UMANI 10-12-2018 / In evidenza Lunedì 10 dicembre 2018 ActionAid, AMNESTY International ...