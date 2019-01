Oroscopo 23 gennaio | Scorpione nervoso | Vergine energica | Leone dinamico

Oroscopo PAOLO FOX/ Previsioni - oggi 21 gennaio 2019 : luna nel segno del Leone mentre per la Vergine... : OROSCOPO PAOLO Fox, oggi 21 gennaio 2019: Acquario a un bivio, Sagittario cielo importante, Toro luna opposta, tutti gli altri segni zodiacali?

Oroscopo settimana 21-27 gennaio : previsioni Ada Alberti a Mattino 5 : Oroscopo della settimana: le previsioni di Ada Alberti a Mattino Cinque dal 21 al 27 gennaio Come ogni lunedì, anche oggi non è mancato l’appuntamento con le previsioni settimanali dell’Oroscopo di Ada Alberti a Mattino 5, dove la regina delle stelle è intervenuta, come da tradizione, nell’ultimo segmento del programma, ospite di Francesco Vecchi e Federica Panicucci, per rendere nota appunto la situazione degli astri dei ...

Oroscopo oggi Paolo Fox : previsioni 21 gennaio a I Fatti Vostri : Paolo Fox, Oroscopo di oggi (21 gennaio 2019): le previsioni del giorno a I Fatti Vostri Come ogni lunedì sono tornate anche oggi, 21 gennaio, le previsioni dell’Oroscopo del giorno di Paolo Fox a I Fatti Vostri, dove il re delle stelle da anni cura una rubrica dedicata all’astrologia, molto seguita. Nella trasmissione del mezzogiorno di Rai2 firmata e diretta da Michele Guardì, alias il Comitato, e condotta dal trio formato da ...

Oroscopo e classifica astri del 22 gennaio : Ariete al primo posto - Vergine indeciso : L'appuntamento con l'Oroscopo del 22 gennaio ci regala tante novità, carichi e bisognosi come siamo di sentimenti autentici e fortuna nel lavoro. Quali dritte elargiscono le previsioni astrali dedicate alla giornata di martedì? L'Oroscopo è in armonia con i molteplici influssi lunari, riflessi magici che in questo giorno illuminano il Leone di luce iridescente. Quali effetti produce questo transito planetario per i "leoncini" e per gli altri ...

Oroscopo mercoledì 23 gennaio : giornata 'da governare' per i Pesci - ottima per l'Acquario : L'Oroscopo del giorno 23 gennaio 2019 è pronto a partire in pompa magna, ben disposto a dare notizie utili riguardanti la giornata di mercoledì. Sotto analisi dunque la parte centrale dell'attuale settimana, la quarta del corrente mese: curiosi di sapere se il vostro simbolo astrale d'appartenenza è stato inserito tra i segni di oggi baciati dalla fortuna? A tal proposito, diciamo subito che "a veleggiare" tra le onde della positività quotidiana ...

Oroscopo di domani 22 gennaio : Venere in trigono a Marte - leoncini favoriti : L'Oroscopo di domani 22 gennaio 2019 è arrivato a destinazione, pronto per essere messo "sottosopra" da voi lettori, certamente appassionati di segni zodiacali. Quest'oggi la buona Astrologia è applicata al secondo giorno della settimana, Martedì. In analisi i soliti settori riguardanti l'amore e il lavoro, messi direttamente in relazione con i primi sei segni dello zodiaco. La giornata in esame in questo frangente ci prepara una bella sorpresa, ...

Oroscopo gennaio - previsioni di fine mese : buon momento per Ariete e Leone : L'ultima settimana del mese di gennaio 2019 sta per cominciare. Quali sono le previsioni astrologiche per tutti i segni dello Zodiaco da lunedì 21 al concludersi del mese di gennaio 2019? Di seguito, ecco ciò che prevedono gli astri su lavoro, amore e salute dall'Ariete ai Pesci. Ariete: l'ultima settimana del mese di gennaio sarà favorevole per voi, con Venere nel segno vivrete dei bei momenti a livello emozionale. È possibile che ci sia ...

Oroscopo del giorno 21 gennaio : buona ripresa per il Cancro : Nuova settimana che prende il via. Siamo giunti alla giornata del 21 gennaio. Pronto l'Oroscopo e le previsioni per tutti e dodici segni zodiacali che si apprestano a vivere nuovi cambiamenti e novità portate direttamente da stelle e pianeti. Chi avrà la meglio sarà il Cancro, che vivrà giorni al top. Ariete: in amore sarà una giornata di forza che permetterà di vincere nuove sfide, ritorna una maggiore passione. Nel lavoro concedetevi momenti ...

Paolo Fox - Oroscopo di domani : previsioni lunedì 21 gennaio : oroscopo 21 gennaio: le previsioni di domani di Paolo Fox Come si comporteranno le stelle nella giornata di lunedì 21 gennaio? Scopriamolo con l’oroscopo di domani di Paolo Fox segno per segno partendo dai primi tre. ARIETE: si possono avviare verso una importante fase di recupero in tutti i settori. Sul lavoro recupereranno forza e vigore. TORO: ritroveranno finalmente l’energia necessaria per affrontare una dura settimana di ...

Oroscopo giornaliero amore single 21 gennaio : Capricorno scintillante - Ariete suscettibile : Cosa ci promette l'Oroscopo dell'amore single nella giornata di lunedì 21 gennaio? La Luna emana i suoi bagliori luccicanti nel Cancro e ciò giova non solo ai nostri amici "cancrini" ma anche alla Bilancia e al Leone che saranno emotivi al punto giusto. Analizziamo le opportunità per i single segno per segno. Riflessi lunari dal Cancro nell'Oroscopo dell'amore single Ariete: siete alquanto suscettibili nella giornata di oggi e potreste accusare ...

Oroscopo 25 gennaio : in ripresa la Vergine - salute ko per Gemelli : Acquario e Sagittario avranno una giornata di venerdì 25 gennaio non particolarmente brillante, mentre un Pesci esuberante e un Leone carico potrebbero soddisfare le aspettative di qualcuno a loro vicino. Se la Vergine sarà in netta ripresa, i Gemelli potrebbero avere qualche piccolo problema di salute. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: siete complessivamente soddisfatti del vostro operato, e venerdì sarete carichi e frizzanti ...

Oroscopo 22 gennaio : Cancro altalenante - Pesci nervoso - belle novità per Toro : La penultima settimana di gennaio sarà contraddistinta da giornate importanti per Toro e Gemelli, mentre per Cancro la situazione sarà altalenante. Scopriamo le previsioni degli astri per martedì 22 gennaio. Da Ariete a Vergine Ariete: nelle prime due settimane di gennaio avete vissuto una fase di ansia, ma adesso per voi sta per iniziare un nuovo periodo molto interessante. Siete un po' preoccupati perchè aspettate i risultati di un progetto, ...

Oroscopo Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia - previsioni 21-27 gennaio : Oroscopo e classifica di Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia: previsioni settimanali Uno degli appuntamenti imperdibili per qualsivoglia appassionato di astrologia è sicuramente rappresentato dalla classfica di Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia. Quest’oggi l’astrologo analizzerà anche l’Oroscopo settimanale dal 21 al 27 gennaio. Al dodicesimo posto il segno dell’Ariete: avranno diversi pianeti favorevoli. Settimana ...

Oroscopo martedì 22 gennaio : le stelle del giorno sorridono a Capricorno e Acquario : L'Oroscopo del giorno 22 gennaio è pronto a dare le dritte giuste in merito all'andamento previsto per la giornata di martedì. Ad avere l'onore di essere esaminati in base alla qualità dei rispettivi cieli astrologici, gli appartenenti a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di scoprire come saranno le stelle del prossimo martedì? Vediamo subito quali saranno i migliori a percorso settimanale appena iniziato: a ...