Noyz Narcos | Gemitaiz | Coez | Achille Lauro e tanti altri nel disco di Frenetic e Orang3

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Nel primo pomeriggio di oggi i musicisti, beatmaker e produttori musicali capitolinihanno pubblicato la tracklist di "Zerosei", il loro prossimo, un lavoro che, pur non essendo ancora uscito, può già essere definito come strettamente legato alla città di Roma. Il nome dell'album infatti altro non é che il prefisso telefonico della città che ha dato i natali ai due popolari producer. Ma i legami con la città non finiscono qui. Scorrendo infatti la tracklist pubblicata oggi, é facile notare come tutti i componenti della lista siano originari di Roma, città che ormai rappresenta una vera e propria eccellenza nel panorama musicale nazionale, tanto nel mondo del rap quanto nel variegato universo dell'indie-pop, ormai primo e secondo genere di riferimento delle nuove generazioni.E proprio i rapper, oltre e che i cosiddetti "cantantautori 2.0", che comunque spesso e ...