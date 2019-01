Non male il “pacco” Malcuit, la quarta scelta del Napoli

ilnapolista

(Di lunedì 21 gennaio 2019) La terza“Good Job”. Esulta sui social Kevin, tra i protagonisti della vittoria azzurra contro la Lazio. Il terzino azzurro ha pubblicato attraverso Twitter degli scatti della serata: “Ottimo lavoro!”. Quando il club partenopeo ha ufficializzato l’acquisto di questo ventisettenne terzino destro proveniente dal Lille per 13 milioni di euro, si è gridato allo scandalo. Come spesso, troppo spesso avviene a. Furono giudicati troppi 13 milioni per un difensore che non sapeva cosa significa difendere, proveniente da un campionato come quello francese.Ilaveva puntato Arias, Vrsaljko e/o Mendy.venne considerato, anche qui come al solito, una terza o unaper affiancare anche a destra uno stantuffo come lo è a sinistra Ghoulam, e ogni tanto far rifiatare Hysaj considerato titolare inamovibile al termine del ...