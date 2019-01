Nissan Leaf veicolo elettrico più venduto in Italia e in Europa

Nissan Leaf Nismo RC : l’auto da corsa a zero emissioni in mostra al CES 2019 [FOTO] : Il reparto corse Nismo ha studiato un nuovo modo per dimostrare tutto il potenziale della tecnologia a zero emissioni di Nissan La nuova Nissan Leaf Nismo RC, vettura ad alte prestazioni della Nissan Intelligent Mobility, ha debuttato in Nord America presso lo stand Nissan al CES di Las Vegas. l’auto, di scena anche al Nissan Crossing a Tokyo, è stata sviluppata da Nismo, la divisione sportiva di Nissan. Partendo dall’esperienza maturata ...