Nigeriano guida ubriaco | finisce sui binari del treno e poi picchia i carabinieri

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Unè entrato dentro la stazione ferroviaria di Lentate sul Seveso (Monza e Brianza) alladella sua automobile e una volta perso il controllo del volante, percorrendo la banchina - fortunatamente deserta -, è finito con la macchina sui, bloccando per oltre due ore e mezza la circolazionerd.Il fatto attorno alle ore 22 di domenica sera e l'uomo, incensurato, è stato raggiunto dalle forze dell'ordine, allertate da qualcuno di quanto fosse incredibilmente successo. L'africano,, ha raccontato aiaccorsi di non essersi reso conto che stava entrando dentro una stazione del.Dunque, come riporta il Corriere della Sera, ha aggredito i militari dopo che questi lo hanno invitato a sottoporsi all'etilometro. E così è stato denunciato perin stato di ebbrezza, interruzione di pubblico servizio, rifiuto dell"accertamento dell"alcoltest, ...