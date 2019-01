NFL | Patriots di Brady di nuovo al Super Bowl Sfideranno i Los Angeles Rams

NFL : I New England Patriots volano al Super Bowl LIII : La notte di ieri ha emesso il verdetto finale e valido per il Super Bowl della NFL, lo sport più seguito d'America. Infatti i New England Patriots, capitanati dall'ormai 41enne Tom Brady sono riusciti nell'ennesima impresa tornando a vincere la finale di conference a distanza di un anno (back to back), questa volta ai danni di Kansas City. Questo è il loro terzo SuperBowl consecutivo, il nono nell'era Tom Brady. il più grande e vincente ...

Superbowl NFL 2019 - New England Patriots-Los Angeles Rams : data - programma - orari e tv. Come vederlo in streaming : Siamo giunti all’ultimo atto della stagione 2019 della NFL, quello più importante, e più famoso: il Superbowl LIII (53esima edizione). Nell’avveniristico Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia, saranno di fronte i New England Patriots dell’impareggiabile duo Bill Belichick-Tom Brady ed i Los Angeles Rams di coach Sean McVay e Jared Goff, nella notte italiana tra il 3 e 4 febbraio. Una sfida senza una favorita, con le due ...

NFL Championship Round 2019 : il 53esimo SuperBowl sarà tra i Los Angeles Rams ed i New England Patriots. Nuova impresa di Tom Brady : sarà, dunque, Los Angeles Rams – New England Patriots il LIII SuperBowl (53esima edizione) che si giocherà al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia, il 3 febbraio. I due Championship delle rispettive Conference non hanno deluso le attese, regalandoci sfide quanto mai combattute e al altissimi livelli e, non ultimo, concluse entrambe all’overtime. Nel Championship della NFC i Los Angeles Rams passano il rimonta, dopo un match ...

NFL 2019 - Finali Conference : Saints-Rams e Chiefs-Patriots. Orario - programma e come vederle in tv e streaming : Siamo ormai ad un passo dal SuperBowl LIII di Atlanta, per le ultime quattro squadre rimane solamente il Championship a dividerle dalla caccia al Lombardi Trophy. Questa domenica, infatti, AFC e NFC eleggeranno le rispettive “Regine” che si andranno a scontrare alla Mercedes Benz Arena il 3 febbraio. Saranno due match di altissimo livello e per nulla scontati quelli che stiamo per vivere. Andiamo a conoscere nel dettaglio il ...

NFL 2019 - Divisional Round : i New England Patriots demoliscono i Chargers - mentre i New Orleans Saints rimontano gli Eagles : Si è andato a completare il fine settimana dedicato al Divisional Round dei Playoffs 2019 della NFL. I New England Patriots hanno regolato i Los Angeles Chargers e, a questo punto, saranno di scena in casa dei Kansas City Chiefs domenica per il Championship della AFC. Nell’altra Conference, invece, I New Orleans Saints mettono in atto la più grande rimonta della loro storia nella post-season ed eliminano i Philadelphia Eagles. Per gli ...

Football americano - NFL 2019 : scattano i play-off. Tabelloni e accoppiamenti. Saints e Chiefs le favorite - ma occhio a Patriots e Rams : Dopo un lungo avvicinamento, sotto forma delle 17 settimane di regular season, finalmente è tempo di Playoffs per la NFL 2019. Si inizia, come consuetudine, con il weekend dedicato ai match di Wild Card che metteranno di fronte le squadre classificate dalla terza alla sesta posizione di entrambe le Conference. Le prime teste di serie, infatti, attendono le vincenti nei match di Divisional che si disputeranno nel prossimo fine settimana. Nella ...

NFL 2019 (15esima settimana) : vittorie importanti di Chargers - Eagles - Bears e Steelers - cadono Rams - Patriots - Chiefs e Cowboys : Siamo ormai ad un passo dai Playoffs 2018/19 della NFL e la 15esima settimana ci ha aiutato a delineare in maniera migliore lo scenario con alcuni successi importanti e sconfitte clamorose. Si è partiti con la sensazionale rimonta dei Los Angeles Chargers sul campo dei Kansas City Chiefs con una meta convertita da due punti a 4 secondi dalla fine e, in questo modo, si portano a pari merito con i biancorossi in vetta alla AFC. La 15esima ...

NFL 2019 (14esima settimana) : vincono Saints - Chargers - Bears e Chiefs - incredibili ko di Rams e Patriots : Succede di tutto nella 14esima settimana della NFL 2018/19. I Playoffs sono sempre più vicini e le big iniziano a macinare vittorie su vittorie per arrivare nelle posizioni migliori alla post-season. New Orleans passa a Tampa, sale in vetta alla Conference e vince lanche a NFC South, Kansas City vince all’overtime contro Baltimore e vola in vetta alla AFC, insidiata dai Los Angeles Chargers, mentre ha dell’incredibile la sconfitta ...

NFL 2019 (12esima settimana) : volano Chiefs e Rams - vittoria importante per i Patriots - mentre i Chargers rimontano Pittsburgh : La 12esima settimana della NFL 2018-2019 ci avvicina sempre più alla post-season con vittorie di capitale importanza per i New England Patriots contro i Minnesota Vikings, dei Kansas City Chiefs e Los Angeles Rams per la vetta delle due Conference ma, su tutte, arriva la clamorosa rimonta dei Los Angeles Chargers in casa dei Pittsburgh Steelers. Nella NFC sorprendono la sconfitta dei New Orleans Saints in casa dei Dallas Cowboys e quella dei ...