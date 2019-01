Nessun addio - Neymar giura amore al PSG : “troppe speculazioni - a Parigi mi sento come a casa” : Il giocatore brasiliano ha spento le voci circa un suo possibile addio al PSG, sottolineando di trovarsi bene in Francia Neymar non si muoverà dal Paris Saint-Germain, almeno per il momento. A sottolinearlo è lo stesso giocatore brasiliano, intervenuto ai microfoni di Canal + France per mettere a tacere le voci circa un suo possibile addio al club Parigino. Anne-Christine POUJOULAT / AFP Niente di tutto questo, l’ex Barça si trova a ...

Cassano non risparmia Nessuno - dal possibile addio di Higuain al Milan al razzismo in Italia : “è l’unico giocatore decente” : A tutto Cassano: l’ex attaccante Italiano non risparmia nessuno. Le parole del 36enne di Bari sul possibile addio di Higuain al Milan e non solo “Per il Milan sarebbe una follia cedere Higuain“. Lo dice Antonio Cassano, ospite di Sky Sport nel corso di “Sunday Morning”. “E’ l’unico giocatore decente che ha il Milan, l’unico campione, dovrebbero puntare su di lui per ricostruire e ...

F1 - Max Verstappen : “L’addio di Ricciardo? Non l’ho capito ma non è un mio problema. Io non temo Nessuno” : Max Verstappen è senza se e senza tra gli osservati speciali del prossimo Mondiale 2019 di Formula Uno. L’alfiere della Red Bull che quest’anno si aggiudicato i GP in Austria e in Messico è atteso ad una stagione dove dovrà dimostrare di essere degno dell’iride. Certo, questo dipenderà dalle qualità della Red Bull che disporrà del nuovo propulsore Honda. Pertanto le incognite non mancano su quello che potrà ...

Juventus - Claudio Marchisio non si pente dell’addio : “volevo giocare - Nessun rimpianto” : Claudio Marchisio ha lasciato a malincuore la Juventus, adesso però guarda al futuro senza rimpianti e svela i motivi della scelta del numero 10 Claudio Marchisio ha sempre avuto e sempre avrà il cuore juventino, l’addio alla Juventus però non è stato affatto rimpianto dal calciatore dello Zenit. All’interno di un’intervista a Skysport, Marchisio ha infatti parlato del momento dell’addio, una decisione sì sofferta ...

F1 – Rosberg non fa sconti : “addio Alonso? La verità è che Nessuno lo vuole! Differenze Hamilton-Vettel? Quanti errori…” : Al termine delle qualifiche del GP di Abu Dhabi, Nico Rosberg, ospite a Paddock Live, ha espresso il suo parere, senza peli sulla lingua, in merito all’addio di Alonso e al dualismo Hamilton-Vettel in stagione Sono da poche terminate le ultime qualifiche della stagione con la Mercedes a farla ancora da padrone. In poleposition Lewis Hamilton, davvero troppo veloce per gli avversari. Subito dietro Valterri Bottas. Sono anche le ultime ...

Moto2 – Altro che addio! Nessuna sostituzione Pasini-Bulega : la smentita dello Sky Racing Team : Nessuna sostituzione allo Sky Racing Team: Bulega rimane, la smentita del Team manager Nieto Questa mattina circolavano voci riguardanti un possibile addio di Nicolò Bulega allo Sky Racing Team. Secondo alcuni rumors, infatti, dopo delle stagioni non troppo soddisfacenti, sembrava che il Team dei ragazzi dell’Academy di Valentino Rossi avrebbe potuto dare una moto, proprio quella di Bulega, a Mattia Pasini, che dopo la separazione da ...

Addio al bonus bebè nel 2019 - Nessuna proroga è stata confermata : La diminuzione delle nascite ed l’invecchiamento della popolazione che da anni coinvolge il nostro paese, resta ai massimi storici. Un problema che da anni interessa anche i legislatori e la politica nostrana. Infatti, soprattutto negli ultimi anni, manovra finanziaria dopo manovra finanziaria, sono stati tanti i provvedimenti rivolti alle famiglie per cercare, in qualche modo, di spronarle a mettere al mondo nuovi figli. bonus mamma domani, ...