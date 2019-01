NBA | Westbrook prende in giro Ntikilina | “non si salta sulle finte” VIDEO

NBA – Fallo duro di Embiid su Westbrook - scatta la rissa! Joel sbotta : “sei melodrammatico” [VIDEO] : Fallo scomposto di Embiid su Westbrook che non la prende bene: il centro camerunense lo punzecchia nel post partita La partita fra Sixers e Thunder ha visto una sfida nella sfida, quella tra Joel Embiid e Russell Westbrook i leader delle rispettive squadre. I due sono venuti a contatto nel corso di un duro, ma fortuito contrasto, che ha alzato la tensione alle stelle. Westbrook lanciato in contropiede, ha perso palla appena prima di ...

NBA : Joel Embiid e Russell Westbrook non sono amici - e ci tengono a farlo sapere : Joel Embiid e Russell Westbrook non si sono mai amati, non è una novità. Ma la lunga serie di scontri tra i due si è arricchita dell'ennesima puntata dopo la partita , come al solito divertente, tra ...

Risultati NBA – OKC vola con Westbrook e George! Bene Bucks e Celtics : ‘no LeBron no party’ per i Lakers : I Thunder hanno la meglio sui Blazers grazie alla coppia Westbrook-George, vittorie per Bucks e Celtics, Lakers ancora ko senza LeBron James: i Risultati delle sfide della notte NBA Tuoni sul cielo di Portland. Russell Westbrook e Paul George si abbattono sui Blazers con la forza di un temporale e regalano ad OKC la 25ª vittoria della stagione. Westbrook chiude la gara con 31 punti, 7 assist e 9 rimbalzi, Paul George firma 37 punti, 2 ...

NBA - terza in fila per OKC con 68 punti in due di George e Westbrook : Portland va ko : Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder 107-11 Dopo un primo quarto in perfetto equilibrio, Portland prova ad allungare per prima e si porta sul +11 sul finire del primo tempo , 58-47, ma OKC è ...

NBA - Westbrook e lo sfottò a Stephenson : “schitarrata” in faccia ai Lakers [VIDEO] : Lance Stephenson sbeffeggiato da Westbrook, il quale ha replicato la schitarrata proprio di fronte alla guardia dei Lakers Lance Stephenson, guardia dei Los Angeles Lakers, ha lanciato una nuova esultanza nelle ultime settimane, una schitarrata che tanto piace ai tifosi dello Staples. Questa notte a far visita ai Lakers sono giunti in città i Thunder, con un Paul George scatenato. Quest’ultimo durante un’azione offensiva ha ...

NBA : George e Westbrook affossano i Lakers senza LeBron - super Embiid stende i Suns : Accolto dai fischi dello Staples Center, Paul George risponde da campione e, con i suoi 37 punti, regala la vittoria a OKC contro i Lakers , 107-100,, ancora privi di LeBron. Boston si gode il miglior ...

NBA - risultati della notte : OKC si vendica su Dallas con Westbrook in tripla doppia - vincono Warriors e Pacers : Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks 122-102 Piatto da servire solitamente freddo, la vendetta ai Thunder piace anche calda: solo 24 ore dopo aver perso contro i Mavs in Texas, OKC si prende la ...

NBA - Russell Westbrook : 'Sto giocando male - ho deluso i miei compagni' : Quando si tratta di puntare il dito contro i compagni, Westbrook non ha mai lesinato critiche. E così, per coerenza, adesso tocca a lui mettersi in discussione in uno dei maggiori momenti di calo ...

NBA – De’Aaron Fox non ha dubbi : “meglio di Wall e Westbrook - sono il più veloce della lega!” : De’Aaron Fox si autoelegge il giocatore più veloce della lega: la stella dei Kings rivela di sentirsi più rapido di John Wall e Russell Westbrook I Sacramento Kings stanno vivendo una stagione ben al di sopra delle loro aspettative, ritrovandosi attualmente ottavi nella Western Conference con il record di 16 vittorie e 14 sconfitte. Se la regular season dovesse finire oggi i Kings sarebbe qualificati per degli insperati Playoff. Il ...

Risultati NBA – Harden si prende la Capitale! Simmons e Westbrook vittorie in tripla doppia : ko Celtics e Warriors : Verdetti importanti nella notte NBA: James Harden guida i Rockets nel successo sugli Wizards, Ben Simmons e Russell Westbrook trascinano Sixers e Thunder con 2 triple doppie. Ko Celtics e Warriors Quella appena trascorsa è stata una notte NBA di grandi emozioni e con verdetti davvero inaspettati. Scontro fra titani sul parquet del Fiserv Forum di Milwaukee con Anthony Davis e Giannis Antetokounmpo che si danno battaglia senza esclusione di ...

NBA – Dave Joerger corregge il tiro : “Bagley III e Fox come Durant e Westbrook” : Dave Joerger ha corretto il tiro dopo le ultime dichiarazioni rilasciate sulla mancata scelta di Doncic: il coach dei Kings ha esaltato le qualità di Bagley III e Fox Nelle ultime ore, Dave Joerger è finito al centro di un polverone mediatico a causa di alcune dichiarazioni relative alla mancata scelta di Luka Doncic al Draft. Secondo il coach dei Kings, una parte della dirigenza non era convinta del suo potenziale (a suo dire senza ...

NBA - risultati della notte : Milwaukee vince a Detroit grazie a Giannis - Westbrook tripla doppia numero 111 : Detroit Pistons-Milwaukee Bucks 104-107 Quando Giannis Antetokounmpo è andato a sedersi dopo poco più di tre minuti di partita con due falli già a suo carico, per lui e per i Milwaukee Bucks si ...

NBA - Russell Westbrook e le triple doppie : sale al terzo posto nella storia NBA : Con la tripla doppia n°108 messa a referto questa notte, la point guard dei Thunder sale sul podio nella storia NBA lasciandosi alle spalle Jason Kidd. nella Top-10 anche altri due giocatori ancora in ...

NBA – Russell Westbrook firma la 107ª tripla doppia in carriera : è il 3° all-time - nel mirino Magic Johnson : Russell Westbrook tocca quota 107 triple doppie in carriera: il playmaker dei Thunder è 3° all-time dietro Magic Johnson e Oscar Robertson La scorsa notte, Russell Westbrook ha firmato un altro record personale nella sua straordinaria carriera. Il playmaker dei Thunder ha realizzato 23 punti, 19 rimbalzi e 15 assist nell sfida contro i Cleveland Cavaliers, firmando la 107° tripla doppia della sua carriera. Westbrook ha raggiunto Jason Kidd ...