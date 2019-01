NBA – Pazzesco Derrick Rose! La magia che oscura i Suns a pochi decimi dalla sirena

NBA – Lakers - Rajon Rondo suona la carica : “spero di rientrare presto! LeBron? Pazzesco - da infortunato…” : Rajon Rondo non vede l’ora di ritornare in campo ad aiutare i suoi Lakers: il playmaker giallo-viola racconta inoltre un aneddoto sul comportamento di LeBron James da infortunato Recentemente Lonzo Ball ha messo nero su bianco la mancanza di leadership nei Los Angeles Lakers in assenza di LeBron James e Rajon Rondo. Mentre tutta l’attenzione è rivolta sul recupero del numero 23 infatti, il giovane playmaker giallo-viola ha voluto ricordare ...

NBA - James Harden pazzesco : il VIDEO della serata da 57 punti : James Harden sta continuando a sorprendere con prestazioni incredibili che stanno trascinando i suoi Rockets sempre più in alto ad Ovest James Harden ha messo a segno l’ennesima sontuosa prestazione della sua incredibile annata. Per la terza volta in stagione è andato sopra i 50 punti, 57 per l’esattezza nella notte contro Memphis. I suoi Rockets erano partiti molto male in stagione, ma la crescita di Harden ha fatto sì che ...

NBA - Luka Doncic pazzesco nella vittoria di Dallas a Minnesota : il VIDEO del finale di gara dominato dallo sloveno : Luka Doncic continua ad impressionare tutta l’NBA, un primo anno così non si vedeva davvero da molto tempo Luka Doncic pazzesco questa notte in casa di Minnesota, dove i suoi Mavericks hanno vinto 119-115. Un successo all’interno del quale il baby fenomeno sloveno ha messo a segno 29 punti, 12 assist ed 8 rimbalzi, ma le cifre dicono poco di quanto è accaduto nel finale di gara punto a punto, nel quale Luka Doncic ha dominato ...

NBA – Jusuf Nurkic nella storia NBA : pazzesco 5×5 contro i Kings : Jusuf Nurkic si guadagna un posto nella storia NBA con una prestazione eccezionale contro i Kings: il centro di Portland mette a segno un super 5×5 Jusuf Nurkic é un giocatore dal grande talento che, sfortunatamente per i tifosi dei Blazers, mostra in maniera altalenante. Ieri notte però, nel successo sui Kings, Nurkic ha sfornato una prestazione eccezionale, guadagnandosi un posto nella storia del basket NBA. Il centro bosniaco ha ...

NBA – Finale pazzesco a Toronto : Siakam stoppa un alley-oop ma Bullock fa vincere i Pistons allo scadere [VIDEO] : Finale thriller a Toronto! Pascal Siakam tiene a galla i Raptors con un stoppata straordinaria su Glen Robinson III a 1.2 secondi dalla fine: nell’azione conclusiva però Reggie Bullock regala il successo ai Pistons Emozioni forti tra Toronto Raptors e Detroit Pistons. Nella notte in cui la Scotiabank Arena omaggia il ritorno, da avversrio, di coach Casey, i Toronto Raptors vanno incontro alla terz sconfitta della loro stagione. Ko ...