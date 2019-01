NBA | i Clippers senza Gallinari tornano al successo | Spurs battuti | 12 punti per Belinelli

NBA : Golden State travolge i Clippers di Gallinari - super Beli trascina gli Spurs : crisi nera per i Los Angeles Clippers, che contro i Golden State Warriors perdono la quinta partita consecutiva, Gallinari e un posto ai playoff. I campioni Nba si impongono 112-94, con il 'Gallo' ...

Risultati NBA – Golden State si gode il ‘primo’ DeMarcus Cousins - Clippers ko. Sorrisi per Spurs e Blazers : Prima partita in maglia Golden State per l’ex Pelicans, che segna 14 punti e piazza tre assist. Infortunio alla schiena per Gallinari, costretto a lasciare il campo dopo otto minuti. Tutti i Risultati della notte Golden State Warriors piazza la sesta vittoria consecutiva, stendendo con il punteggio di 94-112 i Los Angeles Clippers. Un successo dal sapore dolce per gli uomini di Kerr, che si godono il debutto di DeMarcus Cousins. ...

NBA 2019 - i risultati della notte (17 Gennaio) : Belinelli trascina San Antonio - male Gallinari e i Clippers. Boston batte Toronto - ok Golden State : Otto partite nella notte NBA. Continua come un rullo compressore l’attacco dei Golden State Warriors, che ottengono la quinta vittoria consecutiva, superando 147-140 i New Orleans Pelicans. Un’altra partita dopo quella con Chicago dove i campioni in carica superano i centoquaranta punti, segnandone più di 30 in ogni quarto. Steph Curry è il miglior marcatore con 41 punti, ma fondamentali sono anche le doppie doppie di Kevin Durant ...

NBA 2019 - i risultati della notte (15 gennaio). James Harden ne fa 57 - Anthony Davis non è da meno con 46. KO Clippers e Spurs di Gallinari e Belinelli : Nell’appena trascorsa notte NBA si sono giocate sei partite. Il pubblico delle arene d’America ha potuto assistere a svariate prestazioni realizzative da primato, con due giocatori arrivati ben oltre i 40 punti e uno ben oltre i 50. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’è successo. 57 punti: tanti ne realizza James Harden nel successo degli Houston Rockets per 112-94 sui Memphis Grizzlies. La barba più famosa della lega non ...

NBA : Danilo Gallinari non basta - un super Anthony Davis batte i Clippers : L.A. Clippers-New Orleans Pelicans 117-121 Dopo una lunghissima rincorsa, era inevitabile arrivare col fiato corto nel finale. E così i Clippers di Danilo Gallinari stati sono costretti ad arrendersi ...

Risultati NBA – La notte di James Harden - i Rockets strapazzano i Grizzlies : male Spurs e Clippers : Grande notte per James Harden contro Memphis, la guardia tiratrice dei Rockets batte il record di Kobe Bryant e porta i suoi alla vittoria: ko Spurs e Clippers Nella notte italiana sei sono stati i match disputati e validi per la regular season NBA. Tra questi da menzionare la vittoria dei Nets su Boston, grazie alle giocate di Jarrett Allen in doppia doppia (12 rimbalzi, 19 punti) e ai canestri di D’Angelo Russell (34 punti). Per i ...

Basket - NBA : Gallinari e Belinelli brillano ma Clippers e Spurs perdono : NEW YORK - Non sono bastate a Clippers e Spurs due ottime prestazioni di Gallinari e Belinelli per conquistare la vittoria nell'ultimo turno Nba giocato nella notte italiana. Malgrado 23 punti messi a ...

Basket - NBA : agli Spurs non basta un super Belinelli - Grffin manda ko i Clippers di Gallinari : Il miglior Belinelli della stagione non basta ai San Antonio Spurs. L'azzurro ne mette 24, ma OKC si prende la rivincita sui texani dopo la maratona di due giorni fa e si impone 122-112. Sono 23, ...

Risultati NBA - Belinelli e Gallinari in forma smagliante ma Spurs e Clippers cadono di misura : Risultati NBA, buone le prestazioni degli azzurri nella notte di gare che ha visto cadere sia gli Spurs che i Clippers Risultati NBA, ben otto le gare disputate nella notte americana, tra le quali non sono mancate di certo le sorprese. Partiamo da una big della Est division che è caduta malamente sul parquet di Orlando. Si tratta dei Celtics che ancora non riescono ad ingranare le marce alte. Irving e soci hanno perso 105-103 in un finale ...

NBA 2019 - i risultati della notte (13 gennaio). Due ottime prestazioni di Gallinari e Belinelli non bastano ai Clippers ed agli Spurs. Cadono i Celtics : Un’altra notte di basket NBA va in archivio con otto partite giocate: nessun overtime, ma tanta lotta negli incontri sui quali si sono sviluppate le ore della sera americana. Andiamo a vedere cosa è successo nelle principali arene degli Stati Uniti. Nel match del primo pomeriggio di Los Angeles, i Clippers Cadono allo Staples Center contro i Detroit Pistons per 104-109. Pur con i suoi 23 punti, Danilo Gallinari si vede vanificare lo sforzo ...

NBA : Denver travolge i Clippers di Gallinari - agli Spurs servono due overtime per battere OKC : Danilo Gallinari deve alzare bandiera bianca contro i 'suoi' ex Denver Nuggets . Il 'Gallo' ne mette 18 ma i Clippers si arrendono 100-121: tripla doppia per Jokic , che chiude con 18 punti, 14 ...

NBA - DeMarcus Cousins - il ritorno si avvicina : in campo il 18/1 contro i Clippers? : ...dettato proprio dai prossimi cinque mesi e dal suo rendimento all'interno di un quintetto di All-Star che gioco forza fa sognare tutti i tifosi sulla Baia e incuriosisce il resto del mondo NBA.

Basket - NBA : Thompson trascina Golden State - Clippers avanti con super Gallinari : WASHINGTON - Golden State ritrova la vittoria interna dopo tre partite, ma i titoli sono tutti per Klay Thompson vero trascinatore dei Warriors, 27-14, nella vittoria per 122-95 sui New York Knicks, ...