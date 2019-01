Napoli | Sorbillo riapre e offre pizze | ' C' è nuova fiducia' Oggi ai Tribunali gli inviati

Napoli - Sorbillo in piazza dopo la bomba in pizzeria : 'È stato il racket' : Il volto stanco, lo smartphone che vibra senza tregua. Gino Sorbillo raggiunge il Vomero nel pomeriggio per essere accolto nella sede di quartiere dei 'Verdi' che l'aspettano con ansia, sulla soglia ...

Napoli - Sorbillo in piazza dopo la bomba in pizzeria : «È stato il racket» : Il volto stanco, lo smartphone che vibra senza tregua. Gino Sorbillo raggiunge il Vomero nel pomeriggio per essere accolto nella sede di quartiere dei «Verdi» che l'aspettano con...

Napoli - la pizzeria Sorbillo riapre dopo la bomba : Il titolare del celebre locale situato nel centro storico della città partenopea ha pubblicato un lungo post su Facebook...

Sorbillo torna a Napoli dopo la bomba : «Io riapro la pizzeria ma bonificate i vicoli» : Un incontro durato circa dieci minuti, quello tra il ministro Salvini e il pizzaiolo Sorbillo, in una saletta privata dell'aeroporto di Capodichino: qui il leader della Lega si è fermato apposta per ...

Napoli - bomba in pizzeria da Sorbillo : scarcerati i boss - così torna la paura : Una lista di nomi, personaggi di riconosciuto spessore criminale che hanno lasciato la cella in questi mesi. Presunti boss, soggetti indicati come killer ma assolti in processi per omicidio e fatti di ...

Napoli - bomba in pizzeria da Sorbillo : scarcerati i boss - così torna la paura : Una lista di nomi, personaggi di riconosciuto spessore criminale che hanno lasciato la cella in questi mesi. Presunti boss, soggetti indicati come killer ma assolti in processi per omicidio e fatti di ...

Napoli - è esplosa una bomba davanti la storica pizzeria Sorbillo : Tanta paura per Gino Sorbillo, il proprietario della storica pizzeria che si trova in Via dei Tribunali, a Napoli. Martedì sera, davanti al suo locale, è esplosa una bomba carta. Ad annunciare la tragica notizia è stato lo stesso proprietario, il quale sul suo profilo Facebook ha pubblicato un post con scritto: "Chiusa per bomba la pizzeria Sorbillo, ma riapriremo presto". Questo evento, che per fortuna non ha causato danni fisici alle persone ...

Bomba carta in pizzeria - il ministro Salvini incontra Sorbillo all'aeroporto di Napoli : Il ministro degli Interni Matteo Salvini ha incontrato all'interno dell'aeroporto militare di Napoli Gino Sorbillo, il pizzaiolo titolare dello storico esercizio del centro storico cittadino...

Raid con bomba carta - Sorbillo è tornato a Napoli e va in Questura : Il pizzaiolo Gino Sorbillo è tornato in anticipo a Napoli rispetto ai suoi programmi dopo l'attentato con una bomba carta al suo locale in via Tribunali. Sorbillo ha visitato il suo...

Raid con bomba carta - Sorbillo è tornato a Napoli. Il pizzaiolo si reca in Questura : Il pizzaiolo Gino Sorbillo è tornato con anticipo a Napoli rispetto ai suoi programmi dopo l'attentato con una bomba carta al suo locale in via Tribunali. Sorbillo ha visitato il suo...

Salvini canta Napoli. Vuole incontrare Sorbillo e andrà ad Afragola : "Più poliziotti per strada" : Va ad Afragola, ma si impegna a tornare presto anche a Napoli e ad andare a Castel Volturno. Matteo Salvini parla al Mattino della sua ricetta per Napoli, fatta di più poliziotti per le strade a contatto con la gente e di sgomberi per fiaccare la camorra. L'area è però stata interessata negli ultimi 20 giorni da numerosi attentati contro le attività commerciali. Soprattutto ad Afragola, ma anche a Napoli, in un pieno ...

'Noi stiamo con Sorbillo' - Napoli in piazza dopo la bomba in pizzeria : Flash mob davanti alla pizzeria di Gino Sorbillo in via Tribunali dopo la bomba che ieri notte ha fatto saltare parte del cancello d'ingresso. Tante le associazioni food ed i rappresentanti dei ...

«Noi stiamo con Sorbillo» - Napoli in piazza dopo la bomba in pizzeria : Flash mob davanti alla pizzeria di Gino Sorbillo in via Tribunali dopo la bomba che ieri notte ha fatto saltare parte del cancello d?ingresso. Tante le associazioni food ed i rappresentanti...

Napoli - il video dell'attentato alla pizzeria Sorbillo : Le immagini, registrate dalle telecamere di sorveglianza. Da quattro angolazioni diverse, mostrano l'uomo che pha posto l'ordigno che ha mandato in frantumi i vetri e distrutto l'interno locale. Poi è ...