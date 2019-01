Napoli | Polizia Municipale | controlli movida chiaia | taxi e parcheggiatori abusivi

Napoli - canta brano neomelodico dedicato ai detenuti e spara. Polizia individua tredicenne siciliano ritratto nel video : La Polizia postale ha identificato il minore autore del video nel quale veniva rappresentato un tredicenne, armato di pistola, che, dopo aver cantato un brano neomelodico napoletano dedicato ai detenuti, sparava un colpo in aria. Il 4 gennaio era stata denunciata la pubblicazione del video su Facebook e subito diventato virale. Prima che venisse oscurato aveva totalizzato oltre 120 mila visualizzazioni. La procura presso il tribunale per i ...

Avvocati - è ressa per le liste a Napoli. E in tribunale arriva la polizia : arrivano gli agenti, calma ripristinata, anche se la querelle interna al mondo degli Avvocati è ancora aperta. Questione candidature, anzi, questione candidabilità. Come è noto, la Cassazione , ...

Napoli - il sistema elettronico XLaw prevede un furto : la polizia denuncia un uomo : È in uso da quest'anno in varie questure il sistema elettronico XLaw, che grazie a un algoritmo e alla rielaborazione di un'immensa mole di dati storici sui crimini commessi in un territorio prevede ...

Napoli - maxi blitz della polizia al rione Sanità : sequestrate pistola e cartucce : maxi blitz della polizia nel rione Sanità: impegnati gli agenti del commissariato San Carlo Arena con numerose pattuglie del reparto prevenzione crimine Campania. Nel corso dell'attività sono state ...

Bufera sulla Normale a Napoli : il direttore protetto dalla polizia : Chi lo conosce e lo ha incontrato due giorni fa, conferma che è ammalato. Da qualche giorno, il direttore Vincenzo Barone non si vede nel suo ufficio nella sede della Normale di Pisa. Proprio...

Napoli - compro oro al setaccio della polizia : fioccano sanzioni e denunce : Gli agenti della polizia di Stato della Divisione polizia Amministrativa e Sociale nell'ambito di controlli amministrativi finalizzati al monitoraggio delle autorizzazioni, hanno effettuato mirati ...

Napoli - reagisce a rapinatore. Ma muore per infarto. Polizia esamina video : Un commerciante di 64 anni è morto colpito da infarto mentre affrontava a un malvivente nel suo negozio

Napoli - benzina e chiodi contro la polizia. Cosa sta succedendo : Tensione e paura questa mattina a Napoli. Teatro via Camaldolilli dove la Procura partenopea aveva emesso ordine di abbattimento di due villette abusive. Non è la prima volta che le ruspe provano ad entrare in azione: già lo scorso 13 novembre il tentativo di sgombero era fallito per le forti resistenze dei residenti. In strada era stato versato olio ed erano state sparse masserizie, a mò di barricata per impedire l’intervento delle forze ...

Napoli - blitz anti agenti durante lo sgombero di ville abusive : chiodi e benzina sulla polizia : Momenti di forte tensione a Napoli durante lo sgombero di due villette abusive per le quali è stato emesso un ordine di abbattimento. Gli inquilini hanno utilizzato bande chiodate e poi gettato della benzina contro gli agenti. Due poliziotti sarebbero rimasti feriti

Napoli - blitz anti agenti durante lo sgombero di ville abusive : chiodi e benzina sulla polizia : Momenti di forte tensione a Napoli durante lo sgombero di due villette abusive per le quali è stato emesso un ordine di abbattimento. Gli inquilini utilizzato bande chiodate e poi gettato della benzina contro gli agenti. Due agenti sarebbero rimasti feriti

Napoli - nuova stesa nei vicoli del rione Sanità : la polizia trova 12 bossoli : nuova stesa al rione Sanità, dove ieri sera sono stati esplosi numerosi colpi di arma da fuoco in strada. La segnalazione è arrivata poco prima delle 21 alla centrale operativa della Questura di ...

Salvini a Napoli - carica della polizia contro i centri sociali : Napoli, 15 nov., askanews, - A Napoli, in occasione della visita di Matteo Salvini, tensione tra polizia e centri sociali in Galleria Umberto I, dove un ragazzo di 15 anni è rimasto lievemente ferito ...

Salvini a Napoli - tensione polizia-centri sociali : '4 deficienti' : Napoli, 15 nov., askanews, - A Napoli tensione in occasione della visita del ministro dell'Interno Matteo Salvini per partecipare al Comitato Ordine e Sicurezza. Nella Galleria Umberto I, a poca ...

Salvini a Napoli - scontri centri sociali-polizia : ferito un ragazzo : Tensioni a Napoli per l'arrivo del vicepremier Matteo Salvini . Un ragazzo 15enne è stato colpito con una manganellata alla testa negli scontri tra la polizia e i centri sociali. I manifestanti hanno ...