Napoli-Lazio 2-1 | Ancelotti | ' Ora pensiamo al Milan'

Il Napoli batte la Lazio : ora è a -6 dalla Juve : Il Napoli si avvicina alla Juventus. La squadra di Ancelotti batte 2-1 la Lazio a va a -6 dai bianconeri che stasera affronteranno il Chievo. I due gol che portano in vantaggio il Napoli arrivano nel ...

Napoli-Lazio 2-1 - ora Ancelotti è a -6 dalla Juve : Callejon e Milik blindano il secondo posto. Il polacco in grande spolvero segna su punizione e colpisce due pali. Ai capitolini non basta Immobile: niente controsorpasso alla Roma. Un super Zapata regala il 5-0 della Dea sul Frosinone. Pari spettacolo 3-3 al Franchi e tra Cagliari ed Empoli 2-2

Napoli-Lazio 2-1 - pagelle / L’essenziale è visibile agli occhi : MERET. Dà veramente sicurezza questo ragazzo, cara Ilaria. Non solo per le parate, meglio, le respinte sul Serbo MS e su Ciro il Torrese. Il cammino è stato lungo ma adesso c’è. Certo con Re Carlo la rosa è mobile e noi siamo tutti mobilieri convinti, nel nome di Totò e della sostanza – 6,5 È sempre pronto, tranne in un’occasione in cui, però, con Albiol davanti non avrebbe avuto alcun motivo di preoccupazione. Splendida la parata al 58’, quando ...

Napoli-Lazio 2-1 - decide ancora Milik su punizione : Due reti di Callejon e Milik nella prima frazione stendono una Lazio battagliera che nel secondo tempo prova a riaprirla ma non riesce nell'impresa

Il Napoli stende la Lazio 2-1 : Con i gol di Callejon, 34', e Milik, 37', il Napoli supera 2-1 la Lazio, a segno con Immobile al 65', al San Paolo e va a -6 dalla Juventus, impegnata domani sera contro il Chievo. I biancocelesti, ...

Top&flop : Napoli turnover ok. Lazio piccola con le grandi : Ecco i Top&flop del posticipo Napoli-Lazio con la squadra di Ancelotti promossa a pieni voti e quella di Inzaghi che ancora una volta delude contro una big. TOP: il turnover del Napoli - Nella sera in ...

Napoli soffre ma batte Lazio e insegue Juve : Nonostante le numerose assenze dovute a squalifiche e infortuni, il Napoli batte la Lazio e lo fa con merito, riducendo a sei le lunghezze di distanza dalla Juve che giochera' domani con il Chievo. Qualche ansia nel finale la squadra di Ancelotti se la sarebbe potuta risparmiare se nel corso della gara fosse riuscita a concretizzare la superiorita' dimostrata sui biancocelesti e soprattutto se avesse trasformato in gol le numerose occasioni ...

Napoli-Lazio - Ancelotti : “Oggi sembrava che non avessimo assenze” : Napoli-Lazio 2-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato della vittoria contro la Lazio: “Il campionato è molto importante. Abbiamo una rosa tale da gestire benissimo tutte e tre le competizioni e questi giocatori lo stanno dimostrando. Avevamo parecchie assenze, eppure sembrava non mancasse […] L'articolo Napoli-Lazio, Ancelotti: “Oggi sembrava che ...

Napoli-Lazio - al San Paolo finisce 2-1 : Due pali, un incrocio e due gol per piegare una delle squadre più ostiche del campionato. Il tutto senza titolarissimi come Koulibaly, Allan, Hamsik e Insigne. Il Napoli si riaffaccia al campionato ribadendo di essere la rivale più accreditata nel difficile ruolo di 'anti-Juve': al San Paolo una gen

Napoli-Lazio - Inzaghi : “Acerbi? Callejon furbo sulla prima ammonizione” : Napoli-Lazio 2-1, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato della sconfitta contro il Napoli: “Il Napoli ha fatto meglio di noi e ha meritato di vincere, ma devo dire una cosa. Callejon che si ferma e cerca l’avversario è stato più furbo di noi. […] L'articolo Napoli-Lazio, Inzaghi: “Acerbi? Callejon furbo sulla prima ammonizione” proviene ...

Napoli-Lazio - Ancelotti non si accontenta : “abbiamo qualità - ma voglio di più. Obiettivi? Non ci poniamo limiti” : L’allenatore del Napoli si è complimentato con i propri giocatori, non ponendo limiti alla sua squadra in vista del prosieguo della stagione Comincia bene il 2019 per il Napoli, abile a sbarazzarsi della Lazio davanti al proprio pubblico. Nonostante le assenze di Insigne, Allan e Koulibaly la formazione azzurra riesce ad avere la meglio sugli uomini di Inzaghi, costretti ad arrendersi sotto i colpi di Callejon e ...

Napoli-Lazio - la rabbia di Inzaghi : “l’espulsione di Acerbi non c’era. Milinkovic fuori? Ho pensato alla Juve” : L’allenatore della Lazio ha analizzato la sconfitta subita al San Paolo, recriminando per alcune discutibili decisioni arbitrali rabbia e delusione, per un risultato che poteva anche essere diverso. La Lazio si lecca le ferite dopo il ko con il Napoli, arrivato con il punteggio di 2-1. Cafaro/LaPresse Simone Inzaghi accetta il verdetto del campo, ma si lamenta con il direttore di gara per l’espulsione di Acerbi: “il ...

Napoli-Lazio - Ancelotti esalta Fabian Ruiz : “è un grande centrocampista moderno” : Successo per il Napoli nella gara di campionato contro la Lazio, ecco le dichiarazioni di Ancelotti ai microfoni di Sky Sport: “il campionato è importante, abbiamo una rosa per tutte le competizioni, abbiamo fatto molto bene soprattutto nel primo, c’è stata generosità e momenti di difficoltà che potevamo gestire meglio. Milik? Può migliore solo con la continuità che ha in questo momento, è un calciatore di altissimo livello. ...

Napoli - quattro pali e Milik alla Maradona : Lazio ko - : Il Napoli sfrutta l'assist offerto dall'Inter e annulla gli effetti della sconfitta subita a Santo Stefano contro i nerazzurri. La prima partita del 2019 in campionato della squadra di Ancelotti si ...