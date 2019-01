Napoli | dopo la bomba Sorbillo riapre | Pizza gratis per tutti

Sorbillo riapre dopo la bomba e offre la pizza a tutti. "Solo denunciando - Napoli si risolleverà" : Ha riaperto con una festa di popolo la pizzeria Sorbillo in via Tribunali dopo la bomba fatta esplodere la scorsa settimana. E per festeggiare sono state offerte pizze gratis a quanti si erano dati qui appuntamento e ai turisti di passaggio che non hanno rinunciato a un trancio.Decine e decine sono le pizze marinare che sono state sfornate e offerte in strada. "Noi non ci scoraggiamo - ha detto Gino Sorbillo - e oggi festeggiamo con una semplice ...

Napoli - detenuto ingoia telefonino : scoperta choc dopo un mese : Quando è arrivato al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare, dieci giorni fa, i medici non credevano ai loro occhi. O meglio: osservando la lastra di quella radiografia all'addome, sono trasaliti. Il ...

Live Napoli-Lazio 0-0 : Milik - il palo dopo la traversa! : Falcidiato da squalifiche e infortuni, frastornato per le polemiche sulla vicenda degli insulti razzisti a Koulibaly, culminata con la mancata riduzione da due a uno dei turni di sospensione del...

La Lazio - un girone dopo. Il Napoli di Ancelotti sembrava un condannato a morte : Il clima funereo in città Napoli-Lazio. E la mente non può che andare a Lazio-Napoli. Si giocò il 18 agosto. Un clima funereo accompagnò la squadra. Sia a Napoli, tra i tifosi, che tra i cosiddetti addetti ai lavori. Era arrivato Ancelotti, eppure sembrava fosse arrivato Geppetto. Un signor nessuno. Peraltro la tanto paventata campagna cessioni – sembrava che dovesse essere un esodo – si era limitata a Jorginho: non venderlo a quelle ...

Movida di sangue - rissa dopo la festa : due accoltellati a Napoli : Ancora sangue sulla Movida. Tornano le aggressioni e rispuntano i coltelli, quei maledetti coltelli che accompagnano i ragazzi nelle notti agitate di Napoli. È successo ancora, venerdì notte, e - ...

Napoli - Sorbillo in piazza dopo la bomba in pizzeria : 'È stato il racket' : Il volto stanco, lo smartphone che vibra senza tregua. Gino Sorbillo raggiunge il Vomero nel pomeriggio per essere accolto nella sede di quartiere dei 'Verdi' che l'aspettano con ansia, sulla soglia ...

Napoli - la pizzeria Sorbillo riapre dopo la bomba : Il titolare del celebre locale situato nel centro storico della città partenopea ha pubblicato un lungo post su Facebook...

Napoli - 'È solo mal di pancia' : dimessa dall'ospedale - perde la vita poco dopo : Una vera e propria tragedia quella accaduta nelle scorse ore nella provincia di Napoli, dove la giovane Anna Siena, di soli trentasei anni, è deceduta dopo essere stata in ospedale lamentando dei forti dolori alla pancia. Stando a quanto riferisce il noto sito Fanpage, infatti, dopo essersi presentata al pronto soccorso dell'ospedale 'Vecchio Pellegrini', era stata visitata dai medici in servizio e le era stata assegnata una terapia a base di ...

Sorbillo torna a Napoli dopo la bomba : «Io riapro la pizzeria ma bonificate i vicoli» : Un incontro durato circa dieci minuti, quello tra il ministro Salvini e il pizzaiolo Sorbillo, in una saletta privata dell'aeroporto di Capodichino: qui il leader della Lega si è fermato apposta per ...

Calcio - la Serie A torna in campo dopo la pausa invernale. Big match tra Napoli e Lazio - la Juventus ospita il Chievo : Questo fine settimana la Serie A di Calcio tornerà finalmente in campo dopo la pausa invernale. Tra l’ultima giornata del girone d’andata e la prima di ritorno che ci apprestiamo a vivere, si sono giocati gli ottavi di finale della Coppa Italia e la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, che ha visto la Juventus battere il Milan per 1-0 grazie al gol di Cristiano Ronaldo e alzare per l’ottava volta il trofeo. I bianconeri ricominceranno la corsa ...

Napoli - riapre il Parco Virgiliano dopo la bufera di due mesi fa : Sabato 19 gennaio riapre il Virgiliano, o 'Parco delle Rimembranze', chiuso per ragioni di sicurezza a seguito dei danni riportati nella bufera di vento di fine ottobre. 'Grazie ad un intenso lavoro ...

Scontri Inter-Napoli - arrestati altri due ultras dopo la morte di Daniele Belardinelli : stato arrestato Nino Ciccarelli, uno dei leader della curva dell'Inter, per gli Scontri dello scorso 26 dicembre prima di Inter-Napoli in cui ha perso la vita Daniele Belardinelli. Ciccarelli era tra ...